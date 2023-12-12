ЕРЕВАН, 12 дек — ПРАЙМ. В ЕАЭС утвержден перечень свыше 70 финансовых организаций — банков и институтов развития, участвующих в механизме финансового содействия кооперационным проектам в промышленности, сообщили в секретариате министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Россия ратифицировала закон о фитосанитарных мерах в ЕАЭС

"На заседании совета Евразийской экономической комиссии 12 декабря утвержден перечень финансовых организаций, участвующих в механизме финансового содействия при реализации государствами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян отметил, что перечень финансовых организаций, представленный во вторник, сформирован на основании позиций стран союза.

"Он (перечень — ред.) необходим для реализации положения об отборе совместных кооперационных проектов и оказании им финансового содействия, утвержденного решением Евразийского межправительственного совета. Данным положением установлены требования к национальным финансовым организациям и определено, что перечень таких организаций определяется советом комиссии", — говорится в сообщении.

Камалян напомнил, что задача по обеспечению разработки и принятия актов, необходимых для запуска и реализации механизма финансового содействия многосторонним промышленным проектам, поставлена перед комиссией и правительствами государств – членов Высшим Евразийским экономическим советом. В перечень включены 63 банка, восемь институтов развития и одна международная организация (Евразийский банк развития).

Новые полномочия по субсидированию части процентных ставок по кредитам для многосторонних интеграционных проектов в промышленности из бюджета союза Евразийская экономическая комиссия получила в результате внесенных изменений в договор о ЕАЭС, согласованных главами государств-членов на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 мая этого года. Изменения в договор о ЕАЭС в части наделения ЕЭК новыми полномочиями вступят в силу после их ратификации государствами союза.

Евразийский межправительственный совет 26 октября 2023 года утвердил положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами-членами Евразийского экономического союза.