МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Канада планирует к 2035 году перейти на продажу исключительно экологически чистых автомобилей, соответствующий план во вторник опубликован на сайте правительства страны. США и Канада расширили антироссийские санкции

"(Утвержденный) Стандарт обеспечит, что к 2035 году Канада достигнет цели о том, что продажи автомобилей на 100% будут представлены автомобилями без выбросов", — говорится в сообщении министерства окружающей среды и изменения климата в связи с утверждением "Стандарта доступности электромобилей".

В соответствии с опубликованным планом, к 2026 году доля экологически чистых автомобилей, к которым относятся электрокары, автомобили с гибридным двигателем и автомобили на водородных топливных элементах, составит 20% от всех продаваемых машин, а к 2030 году — по меньшей мере 60%. Утвержденные стандарты, отмечают власти, "позволят Канаде не отставать от США, ЕС и Великобритании и ряда других крупнейших экономик, предпринимаются шаги по снижению выбросов и увеличению электромобилей на своих дорогах".

С этой целью власти заявляют о планах предоставления компенсаций компаниям-производителям в Канаде для того, чтобы их продукция оставалась на внутреннем рынке. Помимо этого планируются инвестиции в инфраструктуру и дальнейшее поощрение водителей, которые выбирают экологически чистый транспорт.