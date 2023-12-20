МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Турция после февраля 2022 года закупила у России нефтепродуктов на 15,6 миллиарда долларов, в результате чего российские нефтепродукты нарастили долю на турецком рынке более чем в полтора раза, а среднемесячный доход России вырос на 520 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе турецкой статслужбы. Запасы нефти и нефтепродуктов ОЭСР снизились в октябре

Так, Россия в течение года до начала специальной военной операции ежемесячно поставляла Турции нефтепродукты в среднем на 260,4 миллиона долларов, занимая долю в 37% от всех поставок этой продукции в страну. Остальные страны за этот период продавали турецким компаниям нефтепродукты на 444,3 миллиона долларов каждый месяц, а в пятерку главных поставщиков, помимо России, входили Индия (21%), Израиль (12%), Греция (11%) и Италия (6,4%).

При этом с марта прошлого года и по октябрь этого года Россия нарастила среднемесячную стоимость поставок нефтепродуктов в Турцию втрое, или на 520 миллионов долларов, — до 780,7 миллиона долларов, а за весь период продала этих товаров на 15,6 миллиарда долларов.

Как результат, доля России в импорте Турцией нефтепродуктов подскочила до 60,6% в среднем за этот период, а по итогам октября и вовсе составила 75%.

В то же время другие страны нарастили совокупные ежемесячные доходы лишь на 14% — до 508,1 миллиона долларов, поставив турецким компаниям нефтепродуктов на 10,2 миллиарда долларов за 20 месяцев. Ни один крупный поставщик не смог нарастить долю в турецком импорте: Индия с марта 2022 года по октябрь 2023 года занимала 10% рынка, Италия — 5,8%, Израиль — 5%, а Греция — 4%.

Сама Турция смогла сэкономить за последний год почти 1,2 миллиарда долларов на покупке нефтепродуктов после того, как в октябре прошлого года российская продукция стала стабильно превалировать в импорте.