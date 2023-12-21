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Белый дом намерен повысить тарифы на китайские электрокары, пишет WSJ
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Администрация президента США Джо Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили, чтобы поддержать американские товары экологически чистой... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, авто, бизнес, экономика, мировая экономика, сша, тарифы, китай, электрокары
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили, чтобы поддержать американские товары экологически чистой энергии, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Как рассказал Wall Street Journal неназванные источники, чиновники в Белом доме и других агентствах обсуждают пошлины, чтобы завершить длительный пересмотр тарифов в начале 2024 года.
"Администрация Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили, в попытке поддержать промышленность чистой энергетики США в борьбе с более дешевыми китайскими экспортируемыми товарами", — заявили изданию неназванные источники, знакомые с обсуждениями.
По данным Wall Street Journal, администрация Байдена также рассматривает возможность снижения тарифов на некоторые китайские потребительские товары, которые чиновники не считают "стратегически важными". Как рассказали газете чиновники, в США также могут дополнительно повысить тарифы на экологически чистую продукцию.
"Администрация президента США еще не определилась с тарифами", — добавили газете источники.