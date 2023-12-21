МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили, чтобы поддержать американские товары экологически чистой энергии, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Китайские электромобили премиум-класса появились в такси Яндекса

Как рассказал Wall Street Journal неназванные источники, чиновники в Белом доме и других агентствах обсуждают пошлины, чтобы завершить длительный пересмотр тарифов в начале 2024 года.

"Администрация Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили, в попытке поддержать промышленность чистой энергетики США в борьбе с более дешевыми китайскими экспортируемыми товарами", — заявили изданию неназванные источники, знакомые с обсуждениями.

По данным Wall Street Journal, администрация Байдена также рассматривает возможность снижения тарифов на некоторые китайские потребительские товары, которые чиновники не считают "стратегически важными". Как рассказали газете чиновники, в США также могут дополнительно повысить тарифы на экологически чистую продукцию.

"Администрация президента США еще не определилась с тарифами", — добавили газете источники.