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2023
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Токаев раскрыл возможности стран ЕАЭС "накормить мир" сельхозпродукцией
Мировая экономика
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АСТАНА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Евразийского экономического союза могут прокормить около 600 миллионов голодающих за счет... ПРАЙМ, 25.12.2023
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, казахстан, еаэс, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Евразийского экономического союза могут прокормить около 600 миллионов голодающих за счет экспорта сельскохозяйственной продукции.
"Сегодня странам "евразийской пятерки" удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности. По оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 миллионов человек", — сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что в настоящее время поставкам продовольствия препятствует политика санкций, в результате которой страдают народы, нуждающиеся в продовольствии, добавив, что несмотря на потенциал "евразийской пятерки", доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС все еще низкая и составляет чуть более 2%.
По словам президента Казахстана, "евразийской пятерке" предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства, а также создавать совместные центры агроинноваций.