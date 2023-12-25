АСТАНА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Евразийского экономического союза могут прокормить около 600 миллионов голодающих за счет экспорта сельскохозяйственной продукции. Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии

"Сегодня странам "евразийской пятерки" удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности. По оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 миллионов человек", — сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что в настоящее время поставкам продовольствия препятствует политика санкций, в результате которой страдают народы, нуждающиеся в продовольствии, добавив, что несмотря на потенциал "евразийской пятерки", доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС все еще низкая и составляет чуть более 2%.

По словам президента Казахстана, "евразийской пятерке" предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства, а также создавать совместные центры агроинноваций.