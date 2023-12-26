МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Япония продолжит работу для согласования с РФ соглашения о рыбном промысле в районе Курил для японских рыбаков, об этом заявила министр иностранных дел Японии Еко Камикава. Глава МИД Японии сделал заявление в связи с ситуацией с "Арктик СПГ 2"

"По поводу рыбного промысла, на основании этого соглашения в январе этого года от МИД России в адрес посольства Японии поступило извещение о невозможности согласовать сроки консультаций. То, что Россия приняла такие меры, несмотря на то, что ответственность за ситуацию на Украине полностью лежит на России, является неприемлемым. Мы на разных уровнях ведем согласования с Россией с тем, чтобы как можно скорее был возобновлен промысел на основании этого соглашения. Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла. Правительство Японии продолжит работать в отношении России для осуществления промысла на основании соглашения", — сказала министр.

Посольство Японии 19 января этого года получило уведомление от МИД России, что российская сторона не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением соглашения между правительством Японии и правительством РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года. В соглашении речь идет о разрешении на промысел для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов.

Япония и РФ ежегодно проводят переговоры по квотам на вылов японскими рыбаками лососевых рыб в российской исключительно экономической зоне, так как, согласно международному праву, страна, на территории которой рыба появилась на свет, обладает правами на нее. Таким образом, Япония и Россия в ходе переговоров договариваются о квоте на вылов рыбы, которая появляются из икры в реках на территории Российской Федерации, и суммах, которые японская сторона выплачивает России. Только после этого японские рыбаки приступают к вылову.

В Кремле ранее заявляли, что Япония активно присоединилась к стану недружественных России государств, не проявляет конструктива в двусторонних отношениях.

МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.