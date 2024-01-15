ВАРШАВА, 15 янв — ПРАЙМ. Польше нужно быть готовой к принятию новых украинских беженцев, считает заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Европа указала украинцам на дверь, пишут СМИ

"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети", — заявил политик в интервью изданию Rzeczpospolita.

Кроме того, Шейна заявил, что для государства это будет тяжелым бременем, и граждане должны к этому подготовиться.

На текущий момент в Польше, по различным оценкам, проживает порядка 1,5 миллиона беженцев из Украины.

Ранее обозреватель РИА Новости писал, что западные страны больше не имеют возможности принимать беженцев, так как государствам не хватает места и средств для обеспечения мигрантов выплатами.