2024-01-15T13:58:00+03:00
2024-01-15T14:06:20+03:00
2024-01-15T13:58:00+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240115/842800150.html
В Польше призвали граждан готовиться к новой волне беженцев с Украины
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Польше нужно быть готовой к принятию новых украинских беженцев, считает заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. "Мы не можем исключить, что российское... ПРАЙМ, 15.01.2024
общество , экономика, мировая экономика, новости, польша, украинские беженцы
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261461.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261461.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261460.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261460.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261448.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261448.jpg
https://1prime.ru/society/20231213/842548474.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 15 янв — ПРАЙМ. Польше нужно быть готовой к принятию новых украинских беженцев, считает заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети", — заявил политик в интервью изданию Rzeczpospolita.
Кроме того, Шейна заявил, что для государства это будет тяжелым бременем, и граждане должны к этому подготовиться.
На текущий момент в Польше, по различным оценкам, проживает порядка 1,5 миллиона беженцев из Украины.
Ранее обозреватель РИА Новости писал, что западные страны больше не имеют возможности принимать беженцев, так как государствам не хватает места и средств для обеспечения мигрантов выплатами.