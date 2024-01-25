2024-01-25T22:40:59+03:00
2024-01-25T22:40:59+03:00
2024-01-25T22:40:59+03:00
2024
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Министр финансов США назвала "пугающей" сумму госдолга страны
Мировая экономика
Новости
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Внешний долг США, превзошедший 34 триллиона долларов, пугает, заявила министр финансов страны Джаннет Йеллен. "Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число", —... ПРАЙМ, 25.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Внешний долг США, превзошедший 34 триллиона долларов, пугает, заявила министр финансов страны Джаннет Йеллен.
"Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число", — сказала Йеллен журналистам.
Она подчеркнула, что экономика США "огромная", так что внешний долг "вполне управляем".
Внешние заимствования США в пересчете на население оказываются долгом в размере 100 тысяч долларов на каждого американца, заявил ранее член палаты представителей Джон Джеймс. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись правительству США примерно в треть бюджетных поступлений.
Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов, затем понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель прибавил еще по триллиону долларов. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов, его обслуживание может обойтись США почти в треть бюджетных поступлений, подсчитали ранее эксперты РИА Новости. Внешний долг России, к примеру, на середину октября составлял 329,5 миллиарда долларов, что в 100 раз меньше американского.