ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Польша будет добиваться включения топлива для атомных электростанций в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

"У нас есть собственные постулаты и они касаются различных вещей, хотя бы эмбарго на топливо для атомных электростанций. Это не так просто. Мы знаем, что многие страны, участвующие в помощи Украине, одновременно зависят от топлива для ядерных электростанций, которое поставляется из России", — сказал Туск.

При этом он признал, что санкции для того, чтобы они возымели действие, должны негативно отразится и на их инициаторах.

"Польша всегда была страной, которая выступала за как можно более сильные санкции в отношении России. Конечно, санкции являются неприятной вещью в том числе и для того, кто налагает санкции. Санкции успешны тогда, когда чего-то стоят — надо чем-то пожертвовать для того, чтобы санкции действительно подействовали, в данном случае на Россию", — сказал польский премьер.

Ожидается, что новый пакет санкций сосредоточится на блокировании возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.