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Доходы Суэцкого канала в январе упали на 46 процентов
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Доходы Суэцкого канала в январе 2024 года упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа в эфире... ПРАЙМ, 03.02.2024
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, египет, суэцкий канал, доходы, красное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 3 фев — ПРАЙМ. Доходы Суэцкого канала в январе 2024 года упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа в эфире египетского телеканала ON.
"В январе прошлого года доходы составили 804 миллиона долларов, в нынешнем — 428. Это на 46% меньше", — сказал Рабиа.
Глава администрации Суэцкого канала также подчеркнул, что число судов, прошедших через артерию в нынешнем январе, снизилось на 36% по сравнению с январем 2023 года.
Ранее Рабиа выразил мнение, что приостановка прохода судов некоторых компаний через Суэцкий канал носит временный характер.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что стоимость морских перевозок по Суэцкому каналу выросла на 310% с ноября из-за атак хуситов на суда в Красном море.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.