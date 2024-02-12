МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Отказ ЕС от поставок энергоресурсов из России привел к стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от СПГ США, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюза Кирилл Логвинов. В МИД оценили последствия ограничения поставок СПГ из России для Евросоюза

"После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на "сухой паек". С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации. Несколько кварталов подряд в Евросоюзе фиксируются околонулевые темпы роста ВВП (в третьем квартале 2023 г. – 0,0% по ЕС и минус 0,1% по еврозоне). Рост по итогам прошлого года ожидается на уровне лишь 0,6%, в обоих случаях при этом крупнейшая европейская экономика – ФРГ – ушла "в минус", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "взлет цен на энергоносители спровоцировал беспрецедентно высокую инфляцию в еврозоне, которая в октябре 2022 г. достигала рекордного показателя в 10,6% (в годовом выражении)". "Результат – падение реальных доходов населения и проседание потребительского спроса", — заключил российский дипломат.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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