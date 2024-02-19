ГАВАНА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия предоставила Кубе два кредита на поставки нефтепродуктов и продовольствия, договоренности выполняются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Куба расширила перечень поставщиков молочной продукции из России

"Что касается топлива, то в этом году предоставлено два специальных кредита. Один уже исполнен — поставки нефти и нефтепродуктов состоялись, а также продовольствия. Второй кредит сейчас оформлен, поставки нефти и нефтепродуктов продолжаются", — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в столице Кубы.

Лавров также отметил, что до конца первого полугодия 2024 года состоится заседание межправительственной комиссии России и Кубы, где стороны рассмотрят в том числе сотрудничество в сфере энергоресурсов.

Ранее правительство России утвердило соглашение о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры.