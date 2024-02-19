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Россия предоставила Кубе два кредита, заявил Лавров
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ГАВАНА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия предоставила Кубе два кредита на поставки нефтепродуктов и продовольствия, договоренности выполняются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... ПРАЙМ, 19.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, куба, россия, кредит, поставки, продовольствие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ГАВАНА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия предоставила Кубе два кредита на поставки нефтепродуктов и продовольствия, договоренности выполняются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что касается топлива, то в этом году предоставлено два специальных кредита. Один уже исполнен — поставки нефти и нефтепродуктов состоялись, а также продовольствия. Второй кредит сейчас оформлен, поставки нефти и нефтепродуктов продолжаются", — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в столице Кубы.
Лавров также отметил, что до конца первого полугодия 2024 года состоится заседание межправительственной комиссии России и Кубы, где стороны рассмотрят в том числе сотрудничество в сфере энергоресурсов.
Ранее правительство России утвердило соглашение о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры.