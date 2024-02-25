МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. С марта 2024 года страны "Большой семерки" намерены ужесточить санкции против российских алмазов, однако это может повлечь крайне негативные последствия для крупнейших западных игроков отрасли, сообщает обозреватель РИА Новости. Эксперт предположил, как пойдут алмазы из России в США после запрета

Согласно статье, до введение рестрикций Россия занимала порядка 35% мирового рынка алмазов. После введения требований проверки происхождения камней и контроля за их ввозом из России ЕС и США понесут существенные убытки, а цены на алмазы взлетят.

"В первую очередь пострадают страны золотого миллиарда, так как дорогостоящая ювелирная продукция в основном реализуется компаниями, зарегистрированными там. Более половины изделий с бриллиантами продается в США, а в ЕС практически все попадает через Антверпен", — рассказал доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

Представляющие алмазную отрасль мировые компании, как, например, Rapaport и De Beers, негативно отнеслись к ужесточению санкций и потребовали изменить разработанный G7 "Алмазный протокол". По словам главы De Beers, санкции должны быть эффективными, но "без чудовищных побочных эффектов".

По словам обозревателя, опасения крупнейших алмазных игроков понятны, так как с уходом с рынка российских драгоценных камней цены увеличатся на 100% и более. В этой связи российские эксперты отмечают, что Россия "слишком весомый игрок глобального рынка, чтобы остаться внакладе".

Санкции на ввоз алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января. С 1 марта государства блока начнут постепенно запрещать ввоз российских камней, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки — город Антверпен. При этом, по задумке королевства, заменить российские камни на западном рынке вполне по силам африканским.