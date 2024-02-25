АНКАРА, 25 фев — ПРАЙМ. Анкара намерена с 1 июля текущего года снять ограничение на повышение стоимости аренды квартиры и больше не продлевать её действие, сейчас оно составляет максимум 25%, сообщает телеканал TGRT Haber со ссылкой министра юстиции Йылмаза Тунджа. ЦБ Турции прервал цикл повышения ключевой ставки

"Действие постановления о 25-процентном лимите повышения, которое было введено после непомерного роста цен на аренду жилья в последние два года, закончится 1 июля. <…> действие постановления больше не будет продлеваться", — привел телеканал слова министра.

Ранее турецкие власти ввели 25% лимит на повышение стоимости аренды в целях предотвращения неконтролируемого повышения арендной платы и обеспечения баланса между ней и доходами. Впоследствие это правило продлили до июля 2024 года. В свою очередь арендодатели критиковали подобную меру так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен.

По официальным данным, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. Однако независимые экономисты из группы ENAG оценивают рост потребительских цен в 129,11%.