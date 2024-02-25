2024-02-25T14:27:41+03:00
2024-02-25T14:27:41+03:00
2024-02-25T14:27:41+03:00
2024
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Власти Турции снимут лимит на повышение платы за аренду квартир
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Анкара намерена с 1 июля текущего года снять ограничение на повышение стоимости аренды квартиры и больше не продлевать её действие, сейчас оно составляет максимум 25%, сообщает... ПРАЙМ, 25.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 25 фев — ПРАЙМ. Анкара намерена с 1 июля текущего года снять ограничение на повышение стоимости аренды квартиры и больше не продлевать её действие, сейчас оно составляет максимум 25%, сообщает телеканал TGRT Haber со ссылкой министра юстиции Йылмаза Тунджа.
"Действие постановления о 25-процентном лимите повышения, которое было введено после непомерного роста цен на аренду жилья в последние два года, закончится 1 июля. <…> действие постановления больше не будет продлеваться", — привел телеканал слова министра.
Ранее турецкие власти ввели 25% лимит на повышение стоимости аренды в целях предотвращения неконтролируемого повышения арендной платы и обеспечения баланса между ней и доходами. Впоследствие это правило продлили до июля 2024 года. В свою очередь арендодатели критиковали подобную меру так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен.
По официальным данным, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. Однако независимые экономисты из группы ENAG оценивают рост потребительских цен в 129,11%.