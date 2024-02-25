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2024
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Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ
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Власти Японии планируют ввести новые ограничения против лиц и организаций из России, сообщил телеканал NHK, ссылаясь на слова премьер-министра страны Фумио Кисиду. "Кисида также... ПРАЙМ, 25.02.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, япония, санкции против рф, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Власти Японии планируют ввести новые ограничения против лиц и организаций из России, сообщил телеканал NHK, ссылаясь на слова премьер-министра страны Фумио Кисиду.
"Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации", — указывает телеканал.
24 февраля лидеры "Большой семерки" провели виртуальный саммит, в ходе которого Кисида призвал страны организации проявить солидарность в поддержке Киева и ввести санкций против России. По его словам, это необходимо для справедливого и долгосрочного мира на Украине.
Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающим обходу санкций и связанным с заключением Навального.