МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Власти Японии планируют ввести новые ограничения против лиц и организаций из России, сообщил телеканал NHK, ссылаясь на слова премьер-министра страны Фумио Кисиду. США введут более 500 санкций против России

"Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации", — указывает телеканал.

24 февраля лидеры "Большой семерки" провели виртуальный саммит, в ходе которого Кисида призвал страны организации проявить солидарность в поддержке Киева и ввести санкций против России. По его словам, это необходимо для справедливого и долгосрочного мира на Украине.

Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающим обходу санкций и связанным с заключением Навального.