Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Аргентине ряд регионов грозят остановить производство нефти - 25.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240225/843157808.html
В Аргентине ряд регионов грозят остановить производство нефти
В Аргентине ряд регионов грозят остановить производство нефти - 25.02.2024, ПРАЙМ
В Аргентине ряд регионов грозят остановить производство нефти
Губернаторы ряда аргентинских провинций грозят остановить производство нефти со среды из-за политики федеральных властей, сообщил телеканал TN. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T05:07+0300
2024-02-25T05:07+0300
нефть
энергетика
новости
аргентина
хавьер милей
/img/sharing/article/843157808.jpg?8357202371708826857
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Губернаторы ряда аргентинских провинций грозят остановить производство нефти со&nbsp;среды из-за политики федеральных властей, сообщил телеканал TN.&nbsp;"Губернаторы (провинций) Рио-Негро, Неукен, Санта-Крус, Тьерра-дель-фуэго (Огненная земля) и&nbsp;Ла-Пампа провели онлайн-встречу и&nbsp;обсудили возможность прекратить производство нефти со&nbsp;среды",&nbsp;&mdash; отмечает телеканал.Они хотят поддержать главу провинции Чубут, который ранее также пообещал не&nbsp;выпускать нефть за&nbsp;пределы своего региона.В настоящее время между президентом Аргентины Хавьером Милеем и&nbsp;рядом губернаторов возник серьезный конфликт. Недавно в&nbsp;палате депутатов был возвращен на&nbsp;дополнительное рассмотрение пакет реформ Милея. Президент обвинил губернаторов в&nbsp;том, что его законопроекты не&nbsp;были одобрены парламентом, назвав их предателями.Кроме того, федеральные власти не&nbsp;хотят перечислять регионам поступления от&nbsp;ряда налогов, центр лишил провинции транспортных субсидий.В конце января, до&nbsp;рассмотрения реформ президента в&nbsp;палате депутатов, в&nbsp;СМИ появилась информация, что Милей на&nbsp;встрече с&nbsp;министрами пригрозил "оставить без&nbsp;единого песо" тех губернаторов, чьи депутаты от&nbsp;провинций не&nbsp;поддержат в&nbsp;конгрессе его реформы. После этого был уволен министр инфраструктуры Гильермо Ферраро, президент заподозрил его в&nbsp;утечке информации после совещания.
/20240219/843106390.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, энергетика, новости, аргентина, хавьер милей
Нефть, Энергетика, Новости, АРГЕНТИНА, Хавьер Милей
05:07 25.02.2024
 
В Аргентине ряд регионов грозят остановить производство нефти

Ряд регионов Аргентины грозят остановить производство нефти в отместку Милею

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев — ПРАЙМ. Губернаторы ряда аргентинских провинций грозят остановить производство нефти со среды из-за политики федеральных властей, сообщил телеканал TN. 
Города Мира. Буэнос-Айрес - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2024
В Аргентине бедность достигла 20-летнего максимума
19 февраля, 10:45
"Губернаторы (провинций) Рио-Негро, Неукен, Санта-Крус, Тьерра-дель-фуэго (Огненная земля) и Ла-Пампа провели онлайн-встречу и обсудили возможность прекратить производство нефти со среды", — отмечает телеканал.
Они хотят поддержать главу провинции Чубут, который ранее также пообещал не выпускать нефть за пределы своего региона.
В настоящее время между президентом Аргентины Хавьером Милеем и рядом губернаторов возник серьезный конфликт. Недавно в палате депутатов был возвращен на дополнительное рассмотрение пакет реформ Милея. Президент обвинил губернаторов в том, что его законопроекты не были одобрены парламентом, назвав их предателями.
Кроме того, федеральные власти не хотят перечислять регионам поступления от ряда налогов, центр лишил провинции транспортных субсидий.
В конце января, до рассмотрения реформ президента в палате депутатов, в СМИ появилась информация, что Милей на встрече с министрами пригрозил "оставить без единого песо" тех губернаторов, чьи депутаты от провинций не поддержат в конгрессе его реформы. После этого был уволен министр инфраструктуры Гильермо Ферраро, президент заподозрил его в утечке информации после совещания.
 
НефтьЭнергетикаНовостиАРГЕНТИНАХавьер Милей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала