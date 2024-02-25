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В Аргентине ряд регионов грозят остановить производство нефти
В Аргентине ряд регионов грозят остановить производство нефти - 25.02.2024, ПРАЙМ
В Аргентине ряд регионов грозят остановить производство нефти
Губернаторы ряда аргентинских провинций грозят остановить производство нефти со среды из-за политики федеральных властей, сообщил телеканал TN. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T05:07+0300
2024-02-25T05:07+0300
2024-02-25T05:07+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев — ПРАЙМ. Губернаторы ряда аргентинских провинций грозят остановить производство нефти со среды из-за политики федеральных властей, сообщил телеканал TN. "Губернаторы (провинций) Рио-Негро, Неукен, Санта-Крус, Тьерра-дель-фуэго (Огненная земля) и Ла-Пампа провели онлайн-встречу и обсудили возможность прекратить производство нефти со среды", — отмечает телеканал.Они хотят поддержать главу провинции Чубут, который ранее также пообещал не выпускать нефть за пределы своего региона.В настоящее время между президентом Аргентины Хавьером Милеем и рядом губернаторов возник серьезный конфликт. Недавно в палате депутатов был возвращен на дополнительное рассмотрение пакет реформ Милея. Президент обвинил губернаторов в том, что его законопроекты не были одобрены парламентом, назвав их предателями.Кроме того, федеральные власти не хотят перечислять регионам поступления от ряда налогов, центр лишил провинции транспортных субсидий.В конце января, до рассмотрения реформ президента в палате депутатов, в СМИ появилась информация, что Милей на встрече с министрами пригрозил "оставить без единого песо" тех губернаторов, чьи депутаты от провинций не поддержат в конгрессе его реформы. После этого был уволен министр инфраструктуры Гильермо Ферраро, президент заподозрил его в утечке информации после совещания.
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нефть, энергетика, новости, аргентина, хавьер милей
Нефть, Энергетика, Новости, АРГЕНТИНА, Хавьер Милей
В Аргентине ряд регионов грозят остановить производство нефти
Ряд регионов Аргентины грозят остановить производство нефти в отместку Милею
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев — ПРАЙМ. Губернаторы ряда аргентинских провинций грозят остановить производство нефти со среды из-за политики федеральных властей, сообщил телеканал TN.
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"Губернаторы (провинций) Рио-Негро, Неукен, Санта-Крус, Тьерра-дель-фуэго (Огненная земля) и Ла-Пампа провели онлайн-встречу и обсудили возможность прекратить производство нефти со среды", — отмечает телеканал.
Они хотят поддержать главу провинции Чубут, который ранее также пообещал не выпускать нефть за пределы своего региона.
В настоящее время между президентом Аргентины Хавьером Милеем и рядом губернаторов возник серьезный конфликт. Недавно в палате депутатов был возвращен на дополнительное рассмотрение пакет реформ Милея. Президент обвинил губернаторов в том, что его законопроекты не были одобрены парламентом, назвав их предателями.
Кроме того, федеральные власти не хотят перечислять регионам поступления от ряда налогов, центр лишил провинции транспортных субсидий.
В конце января, до рассмотрения реформ президента в палате депутатов, в СМИ появилась информация, что Милей на встрече с министрами пригрозил "оставить без единого песо" тех губернаторов, чьи депутаты от провинций не поддержат в конгрессе его реформы. После этого был уволен министр инфраструктуры Гильермо Ферраро, президент заподозрил его в утечке информации после совещания.