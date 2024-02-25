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Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу
Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу - 25.02.2024, ПРАЙМ
Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T07:07+0300
2024-02-25T14:10+0300
экономика
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украина
германия
дмитрий кулеба
анналена бербок
/img/sharing/article/843158077.jpg?8403985181708859425
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из&nbsp;ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого города на&nbsp;немецкий язык с&nbsp;украинского&nbsp;&mdash; с&nbsp;одной буквой "с". Об этом сообщает издание "Думская".&nbsp;В украинском языке название причерноморского города записывается как "Одеса".В свою очередь Бербок заявила, что если так сделать, то название по&nbsp;правилам немецкого языка будет читаться и&nbsp;произноситься как "Одеза".Ранее МИД Германии объявило о&nbsp;переходе на&nbsp;украинскую транскрипцию написания Киева&nbsp;&mdash; Kyjiw вместо Kiew.
/20240222/843139544.html
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экономика, новости, украина, германия, дмитрий кулеба, анналена бербок
Экономика, Новости, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Дмитрий Кулеба, Анналена Бербок
07:07 25.02.2024 (обновлено: 14:10 25.02.2024)
 
Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу

Кулеба призвал Бербок убрать из немецкого названия Одессы одну букву "с"

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого города на немецкий язык с украинского — с одной буквой "с". Об этом сообщает издание "Думская". 
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В украинском языке название причерноморского города записывается как "Одеса".
В свою очередь Бербок заявила, что если так сделать, то название по правилам немецкого языка будет читаться и произноситься как "Одеза".
Ранее МИД Германии объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева — Kyjiw вместо Kiew.
 
ЭкономикаНовостиУКРАИНАГЕРМАНИЯДмитрий КулебаАнналена Бербок
 
 
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