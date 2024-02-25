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Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу
Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу - 25.02.2024, ПРАЙМ
Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T07:07+0300
2024-02-25T07:07+0300
2024-02-25T14:10+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого города на немецкий язык с украинского — с одной буквой "с". Об этом сообщает издание "Думская". В украинском языке название причерноморского города записывается как "Одеса".В свою очередь Бербок заявила, что если так сделать, то название по правилам немецкого языка будет читаться и произноситься как "Одеза".Ранее МИД Германии объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева — Kyjiw вместо Kiew.
/20240222/843139544.html
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экономика, новости, украина, германия, дмитрий кулеба, анналена бербок
Экономика, Новости, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Дмитрий Кулеба, Анналена Бербок
Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу
Кулеба призвал Бербок убрать из немецкого названия Одессы одну букву "с"
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого города на немецкий язык с украинского — с одной буквой "с". Об этом сообщает издание "Думская".
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В украинском языке название причерноморского города записывается как "Одеса".
В свою очередь Бербок заявила, что если так сделать, то название по правилам немецкого языка будет читаться и произноситься как "Одеза".
Ранее МИД Германии объявило
о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева — Kyjiw вместо Kiew.