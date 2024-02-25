https://1prime.ru/20240225/843158077.html

Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу

Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу - 25.02.2024, ПРАЙМ

Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого... | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T07:07+0300

2024-02-25T07:07+0300

2024-02-25T14:10+0300

экономика

новости

украина

германия

дмитрий кулеба

анналена бербок

/img/sharing/article/843158077.jpg?8403985181708859425

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого города на немецкий язык с украинского — с одной буквой "с". Об этом сообщает издание "Думская". В украинском языке название причерноморского города записывается как "Одеса".В свою очередь Бербок заявила, что если так сделать, то название по правилам немецкого языка будет читаться и произноситься как "Одеза".Ранее МИД Германии объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева — Kyjiw вместо Kiew.

/20240222/843139544.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экономика, новости, украина, германия, дмитрий кулеба, анналена бербок