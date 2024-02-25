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США намерены ужесточить ценовой потолок на нефть из России - 25.02.2024, ПРАЙМ
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США намерены ужесточить ценовой потолок на нефть из России
США намерены ужесточить ценовой потолок на нефть из России - 25.02.2024, ПРАЙМ
США намерены ужесточить ценовой потолок на нефть из России
В США планируют ужесточить потолок цен на российскую нефть, о чем заявил первый замглавы минфина Уолли Адейемо в ходе своего выступления в Совете по... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T09:13+0300
2024-02-25T14:10+0300
нефть
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НЬЮ-ЙОРК, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. В США планируют ужесточить потолок цен на&nbsp;российскую нефть, о&nbsp;чем заявил первый замглавы минфина Уолли Адейемо в&nbsp;ходе своего выступления в&nbsp;Совете по&nbsp;международным отношениям.&nbsp;"Во-первых, мы вводим меры против самого прибыльного источника дохода&nbsp;&mdash; энергетики. &lt;&hellip;&gt; Сегодня мы введем дополнительные ограничения, касающиеся потолка цен, что повысит расходы России на&nbsp;обход (данной меры), а&nbsp;также укрепит нашу политику, которая направлена на&nbsp;снижение доходов Кремля и&nbsp;в то же время позволяет нефти поступать на&nbsp;рынок",&nbsp;&mdash; рассказал политик.Тем не&nbsp;менее, Адеймо не&nbsp;упомянул, о&nbsp;каких именно санкциях идет речь, так как&nbsp;среди объявленных ранее Штатами рестрикций мер в&nbsp;отношении цены на&nbsp;нефть не&nbsp;было. По его словам, "Кремль тратит время и&nbsp;ресурсы на&nbsp;то, чтобы обойти ценовой потолок", а&nbsp;также, что "во многом за&nbsp;счет ценового потолка &lt;&hellip;&gt; государственные доходы России от&nbsp;энергетики снизились примерно на&nbsp;40% в&nbsp;2023 году".Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в&nbsp;этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а&nbsp;также сети по&nbsp;закупкам, якобы помогающим обходу санкций и&nbsp;связанным с&nbsp;заключением Навального.На фоне начала Россией спецоперации на&nbsp;территории Украины Запад усилил санкционное давление на&nbsp;нее. Одними из&nbsp;ограничений стали потолки цен на&nbsp;некоторые российские энергоресурсы. Как не&nbsp;раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к&nbsp;ограничениям. Однако санкции ударили по&nbsp;Европе и&nbsp;США&nbsp;&mdash; странам, которые сами же их и&nbsp;вводили. Так, на&nbsp;Западе выросли цены на&nbsp;топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и&nbsp;поднялся уровень безработицы.
/20240221/843127988.html
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192
40
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нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, сша, потолок цен
Нефть, Энергетика, Экономика, Мировая экономика, Новости, РОССИЯ, США, потолок цен
09:13 25.02.2024 (обновлено: 14:10 25.02.2024)
 
США намерены ужесточить ценовой потолок на нефть из России

Минфин США заявил о намерении ужесточить ценовой потолок на российскую нефть

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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НЬЮ-ЙОРК, 25 фев — ПРАЙМ. В США планируют ужесточить потолок цен на российскую нефть, о чем заявил первый замглавы минфина Уолли Адейемо в ходе своего выступления в Совете по международным отношениям. 
Бочки - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2024
Китай стремительно закупает российскую нефть Sokol, пишут СМИ
21 февраля, 11:46
"Во-первых, мы вводим меры против самого прибыльного источника дохода — энергетики. <…> Сегодня мы введем дополнительные ограничения, касающиеся потолка цен, что повысит расходы России на обход (данной меры), а также укрепит нашу политику, которая направлена на снижение доходов Кремля и в то же время позволяет нефти поступать на рынок", — рассказал политик.
Тем не менее, Адеймо не упомянул, о каких именно санкциях идет речь, так как среди объявленных ранее Штатами рестрикций мер в отношении цены на нефть не было. По его словам, "Кремль тратит время и ресурсы на то, чтобы обойти ценовой потолок", а также, что "во многом за счет ценового потолка <…> государственные доходы России от энергетики снизились примерно на 40% в 2023 году".
Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающим обходу санкций и связанным с заключением Навального.
На фоне начала Россией спецоперации на территории Украины Запад усилил санкционное давление на нее. Одними из ограничений стали потолки цен на некоторые российские энергоресурсы. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
 
НефтьЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаНовостиРОССИЯСШАпотолок цен
 
 
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