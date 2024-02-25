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Перевозчики пожаловались на нехватку нефтяных танкеров в мире - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Перевозчики пожаловались на нехватку нефтяных танкеров в мире
Перевозчики пожаловались на нехватку нефтяных танкеров в мире - 25.02.2024, ПРАЙМ
Перевозчики пожаловались на нехватку нефтяных танкеров в мире
На фоне продолжающихся атак йеменских хуситов в Красном море мир столкнулся с дефицитом нефтяных танкеров из-за увеличения продолжительности поставок,... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T12:21+0300
2024-02-25T12:21+0300
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красное море
нефтяные танкеры
/img/sharing/article/843158771.jpg?8414203481708852875
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. На фоне продолжающихся атак йеменских хуситов в&nbsp;Красном море мир столкнулся с&nbsp;дефицитом нефтяных танкеров из-за увеличения продолжительности поставок, рассказало агентство Bloomberg со&nbsp;ссылкой на&nbsp;экспертов.&nbsp;Согласно статье, помимо проблем с&nbsp;поставками, зафиксировано общее снижение эффективности мирового флота. По мнению экспертов, это обусловлено растущей ролью "теневого" флота, доступ к&nbsp;которому есть только у "определенных клиентов".&nbsp;Кроме того, уточняется, что в&nbsp;текущем году выйти смогут всего два супертанкера, а&nbsp;в 2025 году их ожидается пять, в&nbsp;то время как&nbsp;в 2022 году были поставлены 42 судна. Это наименьшее&nbsp;за последние 40 лет количество пополнений,&nbsp;и примерно на&nbsp;90% ниже среднегодового показателя нынешнего тысячелетия.&nbsp;Тем не&nbsp;менее, представители транспортных компаний смотрят на&nbsp;это с&nbsp;позитивной стороны. Так, по&nbsp;мнению ведущего аналитика по&nbsp;танкерным перевозкам S&amp;P Global Commodity Insights Фотиоса Кацуласа, события в&nbsp;Красном море меняют фундаментальные показатели рынка, из&nbsp;чего операторы судов могут извлечь свою пользу. Также менеджер по&nbsp;исследованиям Banchero Costa Энрико Палья заявил, что, по&nbsp;подсчетам, после начала атак хуситов уровень занятости танкерного флота вырос на&nbsp;5%.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в&nbsp;Красном море, которые имеют отношения к&nbsp;Израилю. Как подчеркивал представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до&nbsp;тех пор, пока Израиль не&nbsp;прекратит агрессию в&nbsp;отношении сектора Газы и&nbsp;палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через&nbsp;Суэцкий канал, который связывает Красное и&nbsp;Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о&nbsp;начале международной операции "Страж процветания" по&nbsp;защите Красного моря от&nbsp;атак хуситов."Ансар Аллах" (хуситы)&nbsp;&mdash; военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на&nbsp;территории Йемена.
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96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, мир, красное море, нефтяные танкеры
Нефть, Энергетика, Экономика, Мировая экономика, Новости, МИР, Красное море, нефтяные танкеры
12:21 25.02.2024
 
Перевозчики пожаловались на нехватку нефтяных танкеров в мире

Bloomberg: на фоне атак в Красном море обострилась проблема дефицита танкеров

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. На фоне продолжающихся атак йеменских хуситов в Красном море мир столкнулся с дефицитом нефтяных танкеров из-за увеличения продолжительности поставок, рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов. 
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Согласно статье, помимо проблем с поставками, зафиксировано общее снижение эффективности мирового флота. По мнению экспертов, это обусловлено растущей ролью "теневого" флота, доступ к которому есть только у "определенных клиентов". 
Кроме того, уточняется, что в текущем году выйти смогут всего два супертанкера, а в 2025 году их ожидается пять, в то время как в 2022 году были поставлены 42 судна. Это наименьшее за последние 40 лет количество пополнений, и примерно на 90% ниже среднегодового показателя нынешнего тысячелетия. 
Тем не менее, представители транспортных компаний смотрят на это с позитивной стороны. Так, по мнению ведущего аналитика по танкерным перевозкам S&P Global Commodity Insights Фотиоса Кацуласа, события в Красном море меняют фундаментальные показатели рынка, из чего операторы судов могут извлечь свою пользу. Также менеджер по исследованиям Banchero Costa Энрико Палья заявил, что, по подсчетам, после начала атак хуситов уровень занятости танкерного флота вырос на 5%.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивал представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
 
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