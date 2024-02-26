https://1prime.ru/20240226/843160648.html
Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине
Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ
Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине
Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T04:33+0300
2024-02-26T04:33+0300
2024-02-26T04:33+0300
впк
экономика
новости
спецоперация россии на украине
сша
джо байден
украина
/img/sharing/article/843160648.jpg?8424876191708911197
ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома. Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам."Президент встретится с четырьмя лидерами конгресса в Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства", — сказано в планах Байдена на вторник.На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во избежание "шатдауна" — прекращения работы федерального правительства – на период согласования полноценного бюджета на текущий год.
/20240221/843136566.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
впк, экономика, новости, спецоперация россии на украине, сша, джо байден, украина
ВПК, Экономика, Новости, Спецоперация России на Украине, США, Джо Байден, УКРАИНА
Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине
Байден и лидеры конгресса на встрече обсудят законопроект о помощи Украине
ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома.
Госдеп: США сомневаются, что успехи России на Украине — заслуга Москвы
Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.
"Президент встретится с четырьмя лидерами конгресса в Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства", — сказано в планах Байдена на вторник.
На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во избежание "шатдауна" — прекращения работы федерального правительства – на период согласования полноценного бюджета на текущий год.