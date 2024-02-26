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Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине

Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ

Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T04:33+0300

2024-02-26T04:33+0300

2024-02-26T04:33+0300

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ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома. Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам."Президент встретится с четырьмя лидерами конгресса в Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства", — сказано в планах Байдена на вторник.На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во избежание "шатдауна" — прекращения работы федерального правительства – на период согласования полноценного бюджета на текущий год.

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впк, экономика, новости, спецоперация россии на украине, сша, джо байден, украина