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Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине
Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ
Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине
Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T04:33+0300
2024-02-26T04:33+0300
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ВАШИНГТОН, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Президент США Джо Байден встретится во&nbsp;вторник с&nbsp;лидерами конгресса в&nbsp;попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о&nbsp;помощи Украине, следует из&nbsp;расписания Белого дома.&nbsp;Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но&nbsp;забуксовал в&nbsp;палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам."Президент встретится с&nbsp;четырьмя лидерами конгресса в&nbsp;Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о&nbsp;дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и&nbsp;необходимость обеспечить продолжение работы правительства",&nbsp;&mdash; сказано в&nbsp;планах Байдена на&nbsp;вторник.На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во&nbsp;избежание "шатдауна"&nbsp;&mdash; прекращения работы федерального правительства &ndash; на&nbsp;период согласования полноценного бюджета на&nbsp;текущий год.
/20240221/843136566.html
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впк, экономика, новости, спецоперация россии на украине, сша, джо байден, украина
ВПК, Экономика, Новости, Спецоперация России на Украине, США, Джо Байден, УКРАИНА
04:33 26.02.2024
 
Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине

Байден и лидеры конгресса на встрече обсудят законопроект о помощи Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома. 
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2024
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21 февраля, 23:51
Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.
"Президент встретится с четырьмя лидерами конгресса в Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства", — сказано в планах Байдена на вторник.
На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во избежание "шатдауна" — прекращения работы федерального правительства – на период согласования полноценного бюджета на текущий год.
 
ВПКЭкономикаНовостиСпецоперация России на УкраинеСШАДжо БайденУКРАИНА
 
 
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