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Не позднее июня. В Германии предупредили Киев о проблемах

Не позднее июня. В Германии предупредили Киев о проблемах - 26.02.2024, ПРАЙМ

Не позднее июня. В Германии предупредили Киев о проблемах

Германия предпринимает отчаянные усилия в поисках снарядов для ВСУ, пишет Spiegel. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T06:52+0300

2024-02-26T06:52+0300

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Германия предпринимает отчаянные усилия в поисках снарядов для ВСУ, пишет Spiegel. "Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру", — заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.Генерал признал, что артиллерийские снаряды и боеприпасы для зенитных установок "не представлены в изобилии на полках магазинов".Как отмечается в публикации, военное ведомство вынуждено изо дня в день придумывать новые способы получить дефицитные снаряды для Украины.Авторы считают, что время работает против европейских союзников Киева. В спецслужбах подсчитали, что собственные запасы у ВСУ иссякнут "не позднее июня", а возможно, и раньше.

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впк, экономика, новости, спецоперация россии на украине, всу, сво, украина, германия