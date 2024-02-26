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Не позднее июня. В Германии предупредили Киев о проблемах - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Не позднее июня. В Германии предупредили Киев о проблемах
Не позднее июня. В Германии предупредили Киев о проблемах - 26.02.2024, ПРАЙМ
Не позднее июня. В Германии предупредили Киев о проблемах
Германия предпринимает отчаянные усилия в поисках снарядов для ВСУ, пишет Spiegel. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T06:52+0300
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Германия предпринимает отчаянные усилия в поисках снарядов для ВСУ, пишет Spiegel. "Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру", — заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.Генерал признал, что артиллерийские снаряды и боеприпасы для зенитных установок "не представлены в изобилии на полках магазинов".Как отмечается в публикации, военное ведомство вынуждено изо дня в день придумывать новые способы получить дефицитные снаряды для Украины.Авторы считают, что время работает против европейских союзников Киева. В спецслужбах подсчитали, что собственные запасы у ВСУ иссякнут "не позднее июня", а возможно, и раньше.
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впк, экономика, новости, спецоперация россии на украине, всу, сво, украина, германия
ВПК, Экономика, Новости, Спецоперация России на Украине, ВСУ, СВО, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Спецоперация на Украине
06:52 26.02.2024 (обновлено: 14:37 26.02.2024)
 
Не позднее июня. В Германии предупредили Киев о проблемах

Spiegel: Германия предпринимает отчаянные усилия в поисках снарядов для ВСУ

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Германия предпринимает отчаянные усилия в поисках снарядов для ВСУ, пишет Spiegel.
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"Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру", — заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
Генерал признал, что артиллерийские снаряды и боеприпасы для зенитных установок "не представлены в изобилии на полках магазинов".
Как отмечается в публикации, военное ведомство вынуждено изо дня в день придумывать новые способы получить дефицитные снаряды для Украины.
Авторы считают, что время работает против европейских союзников Киева. В спецслужбах подсчитали, что собственные запасы у ВСУ иссякнут "не позднее июня", а возможно, и раньше.
 
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