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Рубль обложили санкциями
Рубль обложили санкциями - 26.02.2024, ПРАЙМ
Рубль обложили санкциями
В четверг, 22 февраля, рубль оставался под давлением. К завершению торгов доллар США укрепился на 0,33% до 92,85 руб., курс евро вырос на 0,02% до 99,99 руб.,... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:19+0300
2024-02-26T12:19+0300
2024-02-26T12:19+0300
нефть
индекс мосбиржи
мнения аналитиков
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В четверг, 22 февраля, рубль оставался под давлением. К завершению торгов доллар США укрепился на 0,33% до 92,85 руб., курс евро вырос на 0,02% до 99,99 руб., курс китайского юаня расширился на 0,12% до 12,8090 руб. Основное, что будет интересовать участников рынка сегодня - это глубина новых санкционных ограничений, которые объявили и США, и ЕС в адрес России. В понедельник инвесторы будут просчитывать последствия этого давления.Скорее всего, драйвер налогового периода уже не будет заметен для рубля, поскольку внешнее влияние окажется мощнее.Нефтяной рынок попал под влияние "медведей". Баррель нефти сорта Brent в понедельник падает к $81,20.Сегодня доллар США проторгуется в пределах отметок 92,70-93,50 руб. Евро останется в диапазоне 100,40-101,00 руб., юань - 12,75-13,00 руб. Российский фондовый рынок будет вынужден учитывать в котировках информацию о внедрении новых санкционных ограничений. В понедельник индекс МосБиржи сохранит позиции в границах 3110-3155 пунктов. Индекс РТС будет двигаться в пределах 1030-1075 пунктов.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Владислав Антонов
/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
нефть, индекс мосбиржи
Нефть, индекс Мосбиржи, Мнения аналитиков
В четверг, 22 февраля, рубль оставался под давлением. К завершению торгов доллар США укрепился на 0,33% до 92,85 руб., курс евро вырос на 0,02% до 99,99 руб., курс китайского юаня расширился на 0,12% до 12,8090 руб.
Основное, что будет интересовать участников рынка сегодня - это глубина новых санкционных ограничений, которые объявили и США, и ЕС в адрес России. В понедельник инвесторы будут просчитывать последствия этого давления.
Скорее всего, драйвер налогового периода уже не будет заметен для рубля, поскольку внешнее влияние окажется мощнее.
Нефтяной рынок попал под влияние "медведей". Баррель нефти сорта Brent в понедельник падает к $81,20.
Сегодня доллар США проторгуется в пределах отметок 92,70-93,50 руб. Евро останется в диапазоне 100,40-101,00 руб., юань - 12,75-13,00 руб.
Российский фондовый рынок будет вынужден учитывать в котировках информацию о внедрении новых санкционных ограничений. В понедельник индекс МосБиржи сохранит позиции в границах 3110-3155 пунктов. Индекс РТС будет двигаться в пределах 1030-1075 пунктов.