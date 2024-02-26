Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль обложили санкциями - 26.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920
Мнения аналитиков
https://1prime.ru/20240226/844494683.html
Рубль обложили санкциями
Рубль обложили санкциями - 26.02.2024, ПРАЙМ
Рубль обложили санкциями
В четверг, 22 февраля, рубль оставался под давлением. К завершению торгов доллар США укрепился на 0,33% до 92,85 руб., курс евро вырос на 0,02% до 99,99 руб.,... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:19+0300
2024-02-26T12:19+0300
нефть
индекс мосбиржи
мнения аналитиков
/img/83058/23/830582318_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_ccb18706036ce4366355982fa509825d.jpg
В четверг, 22 февраля, рубль оставался под давлением. К завершению торгов доллар США укрепился на 0,33% до 92,85 руб., курс евро вырос на 0,02% до 99,99 руб., курс китайского юаня расширился на 0,12% до 12,8090 руб. Основное, что будет интересовать участников рынка сегодня - это глубина новых санкционных ограничений, которые объявили и США, и ЕС в адрес России. В понедельник инвесторы будут просчитывать последствия этого давления.Скорее всего, драйвер налогового периода уже не будет заметен для рубля, поскольку внешнее влияние окажется мощнее.Нефтяной рынок попал под влияние "медведей". Баррель нефти сорта Brent в понедельник падает к $81,20.Сегодня доллар США проторгуется в пределах отметок 92,70-93,50 руб. Евро останется в диапазоне 100,40-101,00 руб., юань - 12,75-13,00 руб. Российский фондовый рынок будет вынужден учитывать в котировках информацию о внедрении новых санкционных ограничений. В понедельник индекс МосБиржи сохранит позиции в границах 3110-3155 пунктов. Индекс РТС будет двигаться в пределах 1030-1075 пунктов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Владислав Антонов
/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
/img/83058/23/830582318_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f624300b451b83b3a46cb63cf3708a99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индекс мосбиржи
Нефть, индекс Мосбиржи, Мнения аналитиков
12:19 26.02.2024
 

Рубль обложили санкциями

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
В четверг, 22 февраля, рубль оставался под давлением. К завершению торгов доллар США укрепился на 0,33% до 92,85 руб., курс евро вырос на 0,02% до 99,99 руб., курс китайского юаня расширился на 0,12% до 12,8090 руб.
Основное, что будет интересовать участников рынка сегодня - это глубина новых санкционных ограничений, которые объявили и США, и ЕС в адрес России. В понедельник инвесторы будут просчитывать последствия этого давления.
Скорее всего, драйвер налогового периода уже не будет заметен для рубля, поскольку внешнее влияние окажется мощнее.
Нефтяной рынок попал под влияние "медведей". Баррель нефти сорта Brent в понедельник падает к $81,20.
Сегодня доллар США проторгуется в пределах отметок 92,70-93,50 руб. Евро останется в диапазоне 100,40-101,00 руб., юань - 12,75-13,00 руб.
Российский фондовый рынок будет вынужден учитывать в котировках информацию о внедрении новых санкционных ограничений. В понедельник индекс МосБиржи сохранит позиции в границах 3110-3155 пунктов. Индекс РТС будет двигаться в пределах 1030-1075 пунктов.
 
Мнения аналитиковНефтьиндекс Мосбиржи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала