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Рубль обложили санкциями

Рубль обложили санкциями - 26.02.2024, ПРАЙМ

Рубль обложили санкциями

В четверг, 22 февраля, рубль оставался под давлением. К завершению торгов доллар США укрепился на 0,33% до 92,85 руб., курс евро вырос на 0,02% до 99,99 руб.,... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:19+0300

2024-02-26T12:19+0300

2024-02-26T12:19+0300

нефть

индекс мосбиржи

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В четверг, 22 февраля, рубль оставался под давлением. К завершению торгов доллар США укрепился на 0,33% до 92,85 руб., курс евро вырос на 0,02% до 99,99 руб., курс китайского юаня расширился на 0,12% до 12,8090 руб. Основное, что будет интересовать участников рынка сегодня - это глубина новых санкционных ограничений, которые объявили и США, и ЕС в адрес России. В понедельник инвесторы будут просчитывать последствия этого давления.Скорее всего, драйвер налогового периода уже не будет заметен для рубля, поскольку внешнее влияние окажется мощнее.Нефтяной рынок попал под влияние "медведей". Баррель нефти сорта Brent в понедельник падает к $81,20.Сегодня доллар США проторгуется в пределах отметок 92,70-93,50 руб. Евро останется в диапазоне 100,40-101,00 руб., юань - 12,75-13,00 руб. Российский фондовый рынок будет вынужден учитывать в котировках информацию о внедрении новых санкционных ограничений. В понедельник индекс МосБиржи сохранит позиции в границах 3110-3155 пунктов. Индекс РТС будет двигаться в пределах 1030-1075 пунктов.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов /img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

нефть, индекс мосбиржи