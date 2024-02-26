https://1prime.ru/20240226/844502239.html

Политтехнолог в США с помощью дипфейка Байдена вмешался в праймериз

Политтехнолог в США с помощью дипфейка Байдена вмешался в праймериз - 26.02.2024, ПРАЙМ

Политтехнолог в США с помощью дипфейка Байдена вмешался в праймериз

Американский политтехнолог Стив Крамер признался в подделке голоса президента США Джо Байдена с помощью нейросети и проведении веерного обзвона более пяти тысяч | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:48+0300

2024-02-26T12:48+0300

2024-02-26T14:19+0300

сша

президентские выборы в сша

джо байден

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Американский политтехнолог Стив Крамер признался в подделке голоса президента США Джо Байдена с помощью нейросети и проведении веерного обзвона более пяти тысяч возможных избирателей на праймериз Демпартии в штате Нью-Гэмпшир в январе, рассказал телеканал NBC News."Стив Крамер, опытный политический консультант, работающий на конкурирующего кандидата, признал в воскресенье, что он заказал роботизированный обзвон, имитирующий президента Джо Байдена с использованием искусственного интеллекта… Крамер не выразил раскаяния в создании дипфейка, который, имитируя голос президента, призывал не участвовать в президентских праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире. Этот призыв положил начало нескольким расследованиям правоохранителей и вызвал протест со стороны избирательных комиссий и наблюдателей", – сообщается в материале.Как рассказал сам политтехнолог, он действовал по собственной инициативе, а его клиент – конгрессмен от Миннесоты Дин Филлипс – никак с этим не связан. Тем не менее, в соответствии с отчетами о финансировании его предвыборной кампании, Филлипс заплатил Крамеру более 250 тысяч долларов в январе, примерно в то время, когда был проведен обзвон.Издание сообщает, что Крамер нанял уличного фокусника из Нового Орлеана Пола Карпентера для имитации голова президента, заплатив ему 150 долларов. При этом сама работа заняла у исполнителя 20 минут, а расходы на нее составили всего один доллар.По словам политтехнолога, изначально он планировал сделать это в качестве акта гражданского неповиновения для привлечения внимания к рискам, которые несет в политику искусственный интеллект.Дипфейк — это технология создания убедительно выглядящих обманных видео или аудио. Бывают нескольких видов: подмена лица, поддельная речь, полностью сгенерированное видео.

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сша, президентские выборы в сша, джо байден