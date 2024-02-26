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Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240226/844504721.html
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки - 26.02.2024, ПРАЙМ
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
Авдеевка полностью зачищена, российская армия продвигается дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:58+0300
2024-02-26T14:39+0300
россия
конфликт на украине
авдеевка
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Авдеевка полностью зачищена, российская армия продвигается дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он в эфире Первого канала ответил на вопрос, можно ли говорить о полной зачистке Авдеевки."Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей ". - сказал Пушилин.В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Некоторые СМИ, например, хорватское издание Advance, отмечали, что падение Авдеевки может привести к госперевороту на Украине и дать России возможность для решающего наступления.
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россия, конфликт на украине, авдеевка
РОССИЯ, конфликт на Украине, АВДЕЕВКА, Спецоперация на Украине
12:58 26.02.2024 (обновлено: 14:39 26.02.2024)
 
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Глава ДНР Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Авдеевка полностью зачищена, российская армия продвигается дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
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12:16
Он в эфире Первого канала ответил на вопрос, можно ли говорить о полной зачистке Авдеевки.
"Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей ". - сказал Пушилин.
В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку.
Некоторые СМИ, например, хорватское издание Advance, отмечали, что падение Авдеевки может привести к госперевороту на Украине и дать России возможность для решающего наступления.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯконфликт на УкраинеАВДЕЕВКА
 
 
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