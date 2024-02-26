https://1prime.ru/20240226/844504721.html

Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки - 26.02.2024, ПРАЙМ

Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Авдеевка полностью зачищена, российская армия продвигается дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:58+0300

2024-02-26T12:58+0300

2024-02-26T14:39+0300

россия

конфликт на украине

авдеевка

спецоперация на украине

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Авдеевка полностью зачищена, российская армия продвигается дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он в эфире Первого канала ответил на вопрос, можно ли говорить о полной зачистке Авдеевки."Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей ". - сказал Пушилин.В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Некоторые СМИ, например, хорватское издание Advance, отмечали, что падение Авдеевки может привести к госперевороту на Украине и дать России возможность для решающего наступления.

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россия, конфликт на украине, авдеевка