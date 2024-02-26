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Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию
Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию - 26.02.2024, ПРАЙМ
Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию
Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, в этот раз он перепутал Россию и Китай. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:31+0300
2024-02-26T13:44+0300
сша
россия
китай
джо байден
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, в этот раз он перепутал Россию и Китай.В ходе своего выступления на балу губернаторов глава Белого дома рассказывал, как много времени он провел с лидером КНР Си Цзиньпином, будучи в должности вице-президента США."И я был - когда я был вице-президентом, президент - мой - мой президент - сказал мне, что хочет, чтобы я узнал Си Цзиньпина, поскольку было ясно, что он станет главой России... главой Китая, и что он - у нас - у нас были проблемы с Россией с то время, как и с другими странами", - заявил Байден, чьи слова приводятся на сайте Белого дома.Кроме того, продолжая свою речь, Байден рассказал, что ранее проехал вместе с Си Цзиньпином 17 тысяч миль, что составляет порядка 27 тысяч километров. Также он ранее много раз подчеркивал, что будучи на посту вице-президента провел в поездках с нынешним лидером КНР 68 встреч и проехал 17 тысяч миль. Это его заявление, вероятно, недостоверно. Ранее сообщалось, что состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
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сша, россия, китай, джо байден
США, РОССИЯ, КИТАЙ, Джо Байден
13:31 26.02.2024 (обновлено: 13:44 26.02.2024)
 
Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию

Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина во время выступления

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, в этот раз он перепутал Россию и Китай.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
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12:48
В ходе своего выступления на балу губернаторов глава Белого дома рассказывал, как много времени он провел с лидером КНР Си Цзиньпином, будучи в должности вице-президента США.
"И я был - когда я был вице-президентом, президент - мой - мой президент - сказал мне, что хочет, чтобы я узнал Си Цзиньпина, поскольку было ясно, что он станет главой России... главой Китая, и что он - у нас - у нас были проблемы с Россией с то время, как и с другими странами", - заявил Байден, чьи слова приводятся на сайте Белого дома.
Кроме того, продолжая свою речь, Байден рассказал, что ранее проехал вместе с Си Цзиньпином 17 тысяч миль, что составляет порядка 27 тысяч километров. Также он ранее много раз подчеркивал, что будучи на посту вице-президента провел в поездках с нынешним лидером КНР 68 встреч и проехал 17 тысяч миль. Это его заявление, вероятно, недостоверно.
Ранее сообщалось, что состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
 
СШАРОССИЯКИТАЙДжо Байден
 
 
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