https://1prime.ru/20240226/844508016.html

Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию

Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию - 26.02.2024, ПРАЙМ

Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, в этот раз он перепутал Россию и Китай. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:31+0300

2024-02-26T13:31+0300

2024-02-26T13:44+0300

сша

россия

китай

джо байден

/img/84188/97/841889764_0:119:1621:1031_1920x0_80_0_0_bce6533420d8e2df39a30a9fef29eb64.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, в этот раз он перепутал Россию и Китай.В ходе своего выступления на балу губернаторов глава Белого дома рассказывал, как много времени он провел с лидером КНР Си Цзиньпином, будучи в должности вице-президента США."И я был - когда я был вице-президентом, президент - мой - мой президент - сказал мне, что хочет, чтобы я узнал Си Цзиньпина, поскольку было ясно, что он станет главой России... главой Китая, и что он - у нас - у нас были проблемы с Россией с то время, как и с другими странами", - заявил Байден, чьи слова приводятся на сайте Белого дома.Кроме того, продолжая свою речь, Байден рассказал, что ранее проехал вместе с Си Цзиньпином 17 тысяч миль, что составляет порядка 27 тысяч километров. Также он ранее много раз подчеркивал, что будучи на посту вице-президента провел в поездках с нынешним лидером КНР 68 встреч и проехал 17 тысяч миль. Это его заявление, вероятно, недостоверно. Ранее сообщалось, что состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.

/20240226/844502239.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, китай, джо байден