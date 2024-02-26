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Нефть прессует рынок

Нефть прессует рынок - 26.02.2024, ПРАЙМ

Нефть прессует рынок

Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,5%. Исключение... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:54+0300

2024-02-26T13:54+0300

2024-02-26T13:55+0300

мнения аналитиков

индекс мосбиржи

нефть

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Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Японии, прибавляющий 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после незначительного подъема в пятницу, сегодня утром теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,5%, торгуясь в районе 80,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов в рамках текущей недели, выделим индексы деловой активности в производственной сфере европейских стран и США, статистику по базовым заказам на товары длительного пользования, индексу доверия потребителей и индексу расходов на личное потребление в Штатах, а также предварительные данные по инфляции в Германии и Еврозоне.По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 142 пунктов. В начале недели основным фактором давления может выступить существенное ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил к нижней границе диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии наш рынок может продолжить коррекционную тенденцию прошлой недели и сделать еще один шаг к отметке 3 100 пунктов по индексу Мосбиржи.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль отступает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют 0,3% и 0,4%, торгуясь в районе 93,2 и 12,87 рубля соответственно, евро растет на 0,8%, поднявшись до 100,8 рубля. В рамках прошлой недели, на фоне роста санкционных рисков, рублю не удалось воспользоваться высокими ценами на нефть и подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат и показать позитивную динамику. Начало этой недели пройдет под знаком ухудшения ситуации в ценах на нефть, что компенсирует фактор поддержки рубля со стороны экспортеров. В результате в рамках ближайших сессий пара доллар/рубль может продолжить движение в диапазоне 90 – 95 рублей.

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2024

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Богдан Зварич /img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Богдан Зварич /img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

индекс мосбиржи, нефть