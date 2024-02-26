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Россияне с 2025 года смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы

Россияне с 2025 года смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы - 26.02.2024, ПРАЙМ

Россияне с 2025 года смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность для граждан с 1 марта 2025 года самостоятельно устанавливать самозапрет на кредиты и... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T14:16+0300

2024-02-26T14:16+0300

2024-02-26T14:29+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность для граждан с 1 марта 2025 года самостоятельно устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Сообщается, что целью такого закона является защиты граждан от мошенничества. Речь идет о, например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.Чтобы защититься от мошенников, граждане смогут через МФЦ установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять такой запрет. Тем не менее, уточняется, что эти нормы не будут затргивать автокредиты, ипотечные и образовательные кредиты с господдержкой. Согласно документу, обязательным условием для реализации механизма самозапрета станет использование ИНН, который росияне, наряду с другими необходимыми сведениями, будут должны указывать в заявлении. Кроме того, данные о введении или снятии запрета должны быть внесены в кредитную историю в день его подачи или на следующий день в зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00). Сам запрет начнет действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю.

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россия, банки, указ президента рф