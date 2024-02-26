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Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России
Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России - 26.02.2024, ПРАЙМ
Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России
Читатели французского издания Le Figaro пришли в шок от заявления Владимира Зеленского о том, что Россия заранее получила планы контрнаступления Украины. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:32+0300
2024-02-26T15:32+0300
2024-02-26T15:32+0300
спецоперация на украине
украина
франция
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro пришли в шок от заявления Владимира Зеленского о том, что Россия заранее получила планы контрнаступления Украины.ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.Один из читателей отметил, что такие заявления говроят о панике и замешательстве. Другой комментатор указал, что слова Зеленского являются фальшивым оправданием, чтобы скрыть его провал."Он полгода заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление, а потом удивляется, что Россия подготовилась", - отметил еще один читатель.По мнению комментаторов, за провал контрнаступления кто-то должен понести ответственность."Будет скандал", - подытожили они.
/20240222/843139085.html
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украина, франция, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России
Читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского за его заявление о России
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Читатели французского издания Le Figaro
пришли в шок от заявления Владимира Зеленского о том, что Россия заранее получила планы контрнаступления Украины.
"Ему плевать". В Сети шокированы оскорблением Байдена в адрес Путина
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
Один из читателей отметил, что такие заявления говроят о панике и замешательстве. Другой комментатор указал, что слова Зеленского являются фальшивым оправданием, чтобы скрыть его провал.
"Он полгода заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление, а потом удивляется, что Россия подготовилась", - отметил еще один читатель.
По мнению комментаторов, за провал контрнаступления кто-то должен понести ответственность.
"Будет скандал", - подытожили они.