Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России - 26.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240226/844516956.html
Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России
Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России - 26.02.2024, ПРАЙМ
Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России
Читатели французского издания Le Figaro пришли в шок от заявления Владимира Зеленского о том, что Россия заранее получила планы контрнаступления Украины. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:32+0300
2024-02-26T15:32+0300
спецоперация на украине
украина
франция
владимир зеленский
/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro пришли в шок от заявления Владимира Зеленского о том, что Россия заранее получила планы контрнаступления Украины.ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.Один из читателей отметил, что такие заявления говроят о панике и замешательстве. Другой комментатор указал, что слова Зеленского являются фальшивым оправданием, чтобы скрыть его провал."Он полгода заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление, а потом удивляется, что Россия подготовилась", - отметил еще один читатель.По мнению комментаторов, за провал контрнаступления кто-то должен понести ответственность."Будет скандал", - подытожили они.
/20240222/843139085.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
15:32 26.02.2024
 
Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России

Читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского за его заявление о России

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© fotolia.com / Tatjana Brila
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro пришли в шок от заявления Владимира Зеленского о том, что Россия заранее получила планы контрнаступления Украины.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
"Ему плевать". В Сети шокированы оскорблением Байдена в адрес Путина
22 февраля, 10:01
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
Один из читателей отметил, что такие заявления говроят о панике и замешательстве. Другой комментатор указал, что слова Зеленского являются фальшивым оправданием, чтобы скрыть его провал.
"Он полгода заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление, а потом удивляется, что Россия подготовилась", - отметил еще один читатель.
По мнению комментаторов, за провал контрнаступления кто-то должен понести ответственность.
"Будет скандал", - подытожили они.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала