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Суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от АЭС с Россией
Суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от АЭС с Россией - 26.02.2024, ПРАЙМ
Суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от АЭС с Россией
Суд в Лондоне на первом этапе слушаний признал необоснованными и политически мотивированными отказ Финляндии от проекта с Россией по строительству АЭС... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:47+0300
2024-02-26T15:47+0300
2024-02-26T15:47+0300
финляндия
аэс
росатом
алексей лихачев
отказ
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Суд в Лондоне на первом этапе слушаний признал необоснованными и политически мотивированными отказ Финляндии от проекта с Россией по строительству АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Первый этап слушаний прошел. Лондонский суд признал действия наших финских партнеров необоснованными и политически мотивированными. Это дает нам возможность дальше продолжать судебные разбирательства уже в части конкретного материального ущерба", — сказал Лихачев на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ. "Росатом" задействует международное право для решения спора по АЭС "Ханхикиви-1", заявил летом 2022 года Лихачев, комментируя ситуацию. Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая 2022 года сообщила, что расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным. Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) в декабре 2022 года отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".
/20240131/842939184.html
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финляндия, аэс, росатом, алексей лихачев, отказ
ФИНЛЯНДИЯ, АЭС, Росатом, Алексей Лихачев, Отказ
Суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от АЭС с Россией
Лихачев: суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от АЭС с Россией
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Суд в Лондоне на первом этапе слушаний признал необоснованными и политически мотивированными отказ Финляндии от проекта с Россией по строительству АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Росатом" рассказал о работе над проектом уникального ядерного реактора
"Первый этап слушаний прошел. Лондонский суд признал действия наших финских партнеров необоснованными и политически мотивированными. Это дает нам возможность дальше продолжать судебные разбирательства уже в части конкретного материального ущерба", — сказал Лихачев на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ.
"Росатом" задействует международное право для решения спора по АЭС "Ханхикиви-1", заявил летом 2022 года Лихачев, комментируя ситуацию.
Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая 2022 года сообщила, что расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт.
Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) в декабре 2022 года отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".