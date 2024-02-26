https://1prime.ru/20240226/844518112.html

Суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от АЭС с Россией

Суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от АЭС с Россией - 26.02.2024, ПРАЙМ

Суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от АЭС с Россией

Суд в Лондоне на первом этапе слушаний признал необоснованными и политически мотивированными отказ Финляндии от проекта с Россией по строительству АЭС... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T15:47+0300

2024-02-26T15:47+0300

2024-02-26T15:47+0300

финляндия

аэс

росатом

алексей лихачев

отказ

/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Суд в Лондоне на первом этапе слушаний признал необоснованными и политически мотивированными отказ Финляндии от проекта с Россией по строительству АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Первый этап слушаний прошел. Лондонский суд признал действия наших финских партнеров необоснованными и политически мотивированными. Это дает нам возможность дальше продолжать судебные разбирательства уже в части конкретного материального ущерба", — сказал Лихачев на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ. "Росатом" задействует международное право для решения спора по АЭС "Ханхикиви-1", заявил летом 2022 года Лихачев, комментируя ситуацию. Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая 2022 года сообщила, что расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным. Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) в декабре 2022 года отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".

/20240131/842939184.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, аэс, росатом, алексей лихачев, отказ