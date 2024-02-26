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Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Спецоперация на Украине
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Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus
Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus - 26.02.2024, ПРАЙМ
Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus
германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, их отправка приведет к риску вовлечения берлина в конфликт, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T16:23+0300
2024-02-26T16:23+0300
спецоперация на украине
германия
украина
олаф шольц
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БЕРЛИН, 26 фев - ПРАЙМ. германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, их отправка приведет к риску вовлечения берлина в конфликт, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее бундестаг проголосовал за проект резолюции о поставке Киеву дальнобойного оружия. Отмечается, что ракеты Taurus в документе не упоминались."Ни в какой точке или месте нам нельзя быть связанными с целями, которых достигает эта система", - сказал Шольц.Он добавил, что для освоения Taurus ВСУ нужна помощь специалистов. При этом, согласно принципу Берлина, на Украину не ступил нога немецкого солдата. "Я удивлен, что некоторых вообще не волнует, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - подчеркнул канцлер.TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.
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германия, украина, олаф шольц
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц
16:23 26.02.2024
 
Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus

Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus во избежание участия ФРГ в конфликте

© CC BY 2.0 / Jugendpresse DeutschlandКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© CC BY 2.0 / Jugendpresse Deutschland
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БЕРЛИН, 26 фев - ПРАЙМ. германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, их отправка приведет к риску вовлечения берлина в конфликт, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Ранее бундестаг проголосовал за проект резолюции о поставке Киеву дальнобойного оружия. Отмечается, что ракеты Taurus в документе не упоминались.
"Ни в какой точке или месте нам нельзя быть связанными с целями, которых достигает эта система", - сказал Шольц.
Он добавил, что для освоения Taurus ВСУ нужна помощь специалистов. При этом, согласно принципу Берлина, на Украину не ступил нога немецкого солдата.
"Я удивлен, что некоторых вообще не волнует, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - подчеркнул канцлер.
TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАОлаф Шольц
 
 
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