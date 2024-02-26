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Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus

Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus - 26.02.2024, ПРАЙМ

Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus

германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, их отправка приведет к риску вовлечения берлина в конфликт, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T16:23+0300

2024-02-26T16:23+0300

2024-02-26T16:23+0300

спецоперация на украине

германия

украина

олаф шольц

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БЕРЛИН, 26 фев - ПРАЙМ. германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, их отправка приведет к риску вовлечения берлина в конфликт, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее бундестаг проголосовал за проект резолюции о поставке Киеву дальнобойного оружия. Отмечается, что ракеты Taurus в документе не упоминались."Ни в какой точке или месте нам нельзя быть связанными с целями, которых достигает эта система", - сказал Шольц.Он добавил, что для освоения Taurus ВСУ нужна помощь специалистов. При этом, согласно принципу Берлина, на Украину не ступил нога немецкого солдата. "Я удивлен, что некоторых вообще не волнует, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - подчеркнул канцлер.TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

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германия, украина, олаф шольц