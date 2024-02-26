https://1prime.ru/20240226/844521173.html
"Уже в конце весны". Чешский генерал сделал шокирующее признание о Харькове
"Уже в конце весны". Чешский генерал сделал шокирующее признание о Харькове - 26.02.2024, ПРАЙМ
"Уже в конце весны". Чешский генерал сделал шокирующее признание о Харькове
Вооруженные силы Украины рискуют потерять контроль над большими территориями, в том числе над Харьковом и Купянском. такое мнение выразил в интервью изданию... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T16:42+0300
2024-02-26T16:42+0300
2024-02-26T16:42+0300
спецоперация на украине
чехия
всу
вс россии
/img/76338/58/763385873_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3ae19357ebe1bd69113302f031983d3a.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины рискуют потерять контроль над большими территориями, в том числе над Харьковом и Купянском. такое мнение выразил в интервью изданию Lidovky экс-начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы."Судя по всему, они (российские войска. — Прим. ред.) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть", - сказал он.По мнению генерала, такое развитие событий - стратегическая угроза для Киева. Шедивы добавил, что об остановке российских войск речь уже не идет. А чтобы замедлить их продвижение, Владимиру Зеленскому необходимо пополнить личный состав ВСУ."Если Зеленскому это не удастся, фронт может начать рушиться уже в конце весны", - предупредил чешский военный.7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
/20240123/842865956.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
/img/76338/58/763385873_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_d356113122006be051e939edefcddcd9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, всу, вс россии
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, ВСУ, ВС России
"Уже в конце весны". Чешский генерал сделал шокирующее признание о Харькове
Генерал Шедивы: Украина может потерять Купянск и Харьков после обрушения фронта
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины рискуют потерять контроль над большими территориями, в том числе над Харьковом и Купянском. такое мнение выразил в интервью изданию Lidovky
экс-начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы.
Зеленскому предложили предъявить претензии на египетские пирамиды
"Судя по всему, они (российские войска. — Прим. ред.) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть", - сказал он.
По мнению генерала, такое развитие событий - стратегическая угроза для Киева.
Шедивы добавил, что об остановке российских войск речь уже не идет. А чтобы замедлить их продвижение, Владимиру Зеленскому необходимо пополнить личный состав ВСУ.
"Если Зеленскому это не удастся, фронт может начать рушиться уже в конце весны", - предупредил чешский военный.
7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.