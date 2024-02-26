Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240226/844521462.html
В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине
В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине
Спецоперация России на Украине стала вторым этапом конфликта, все началось десять лет назад, когда западные страны поддержали путч в Киеве, пишет английское... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T16:48+0300
2024-02-26T16:53+0300
спецоперация на украине
россия
украина
спецоперация на украине
/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецоперация России на Украине стала вторым этапом конфликта, все началось десять лет назад, когда западные страны поддержали путч в Киеве, пишет английское издание Daily Mail.Как сообщает автор статьи, именно события февраля 2014 года раскололи Украину, спровоцировав начало боевых действий на востоке страны. Речь идет о многомесячной акции протеста украинцев в ответ на отказ правительства подписать соглашение об ассоциации между страной и Евросоюзом. Ввод российских войск два года назад был лишь вторым этапом этого конфликта, а не его началом.Как отмечает автор статьи, в разгар массового протеста в 2014 году правительство во главе с Януковичем предприняло две попытки провести урегулирование, первая из которых оказалась неудачной, а вторая, предполагающее соглашение между Януковичем и министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции, не устроило восточную часть Украины, которая воспрепятствовала его принятию.Впоследствии, как упоминает автор, Янукович был отправлен в отставку.Колумнист добавил, что его свержение произошло незаконно, так как документ об его отставке был принят парламентом страны, хотя им недоставало необходимого количества по конституции голосов. В это связи автор отмечает, что, хотя до сих пор неизвестно, кто же стоял за переворотом, в то время на Украине находилась много западных политиков и представителей разведывательного сообщества.По мнению колумниста, внешние игроки внешние игроки, под которыми он подразумевает Запад, также виноваты в перерастание конфликта в открытое боевое столкновение.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
/20240226/844516679.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, спецоперация на украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, спецоперация на Украине
16:48 26.02.2024 (обновлено: 16:53 26.02.2024)
 
В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине

DM: российская спецоперация стала вторым этапом конфликта на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецоперация России на Украине стала вторым этапом конфликта, все началось десять лет назад, когда западные страны поддержали путч в Киеве, пишет английское издание Daily Mail.
Украинский флаг
Россию пригласят на мирную конференцию по Украине
15:27
Как сообщает автор статьи, именно события февраля 2014 года раскололи Украину, спровоцировав начало боевых действий на востоке страны. Речь идет о многомесячной акции протеста украинцев в ответ на отказ правительства подписать соглашение об ассоциации между страной и Евросоюзом. Ввод российских войск два года назад был лишь вторым этапом этого конфликта, а не его началом.
Как отмечает автор статьи, в разгар массового протеста в 2014 году правительство во главе с Януковичем предприняло две попытки провести урегулирование, первая из которых оказалась неудачной, а вторая, предполагающее соглашение между Януковичем и министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции, не устроило восточную часть Украины, которая воспрепятствовала его принятию.
Впоследствии, как упоминает автор, Янукович был отправлен в отставку.
Колумнист добавил, что его свержение произошло незаконно, так как документ об его отставке был принят парламентом страны, хотя им недоставало необходимого количества по конституции голосов. В это связи автор отмечает, что, хотя до сих пор неизвестно, кто же стоял за переворотом, в то время на Украине находилась много западных политиков и представителей разведывательного сообщества.
По мнению колумниста, внешние игроки внешние игроки, под которыми он подразумевает Запад, также виноваты в перерастание конфликта в открытое боевое столкновение.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАспецоперация на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала