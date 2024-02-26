https://1prime.ru/20240226/844521462.html

В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине

В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ

В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине

Спецоперация России на Украине стала вторым этапом конфликта, все началось десять лет назад, когда западные страны поддержали путч в Киеве, пишет английское... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T16:48+0300

2024-02-26T16:48+0300

2024-02-26T16:53+0300

спецоперация на украине

россия

украина

спецоперация на украине

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецоперация России на Украине стала вторым этапом конфликта, все началось десять лет назад, когда западные страны поддержали путч в Киеве, пишет английское издание Daily Mail.Как сообщает автор статьи, именно события февраля 2014 года раскололи Украину, спровоцировав начало боевых действий на востоке страны. Речь идет о многомесячной акции протеста украинцев в ответ на отказ правительства подписать соглашение об ассоциации между страной и Евросоюзом. Ввод российских войск два года назад был лишь вторым этапом этого конфликта, а не его началом.Как отмечает автор статьи, в разгар массового протеста в 2014 году правительство во главе с Януковичем предприняло две попытки провести урегулирование, первая из которых оказалась неудачной, а вторая, предполагающее соглашение между Януковичем и министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции, не устроило восточную часть Украины, которая воспрепятствовала его принятию.Впоследствии, как упоминает автор, Янукович был отправлен в отставку.Колумнист добавил, что его свержение произошло незаконно, так как документ об его отставке был принят парламентом страны, хотя им недоставало необходимого количества по конституции голосов. В это связи автор отмечает, что, хотя до сих пор неизвестно, кто же стоял за переворотом, в то время на Украине находилась много западных политиков и представителей разведывательного сообщества.По мнению колумниста, внешние игроки внешние игроки, под которыми он подразумевает Запад, также виноваты в перерастание конфликта в открытое боевое столкновение.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

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