https://1prime.ru/20240226/844521462.html
В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине
В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине
Спецоперация России на Украине стала вторым этапом конфликта, все началось десять лет назад, когда западные страны поддержали путч в Киеве, пишет английское... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T16:48+0300
2024-02-26T16:48+0300
2024-02-26T16:53+0300
спецоперация на украине
россия
украина
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецоперация России на Украине стала вторым этапом конфликта, все началось десять лет назад, когда западные страны поддержали путч в Киеве, пишет английское издание Daily Mail.Как сообщает автор статьи, именно события февраля 2014 года раскололи Украину, спровоцировав начало боевых действий на востоке страны. Речь идет о многомесячной акции протеста украинцев в ответ на отказ правительства подписать соглашение об ассоциации между страной и Евросоюзом. Ввод российских войск два года назад был лишь вторым этапом этого конфликта, а не его началом.Как отмечает автор статьи, в разгар массового протеста в 2014 году правительство во главе с Януковичем предприняло две попытки провести урегулирование, первая из которых оказалась неудачной, а вторая, предполагающее соглашение между Януковичем и министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции, не устроило восточную часть Украины, которая воспрепятствовала его принятию.Впоследствии, как упоминает автор, Янукович был отправлен в отставку.Колумнист добавил, что его свержение произошло незаконно, так как документ об его отставке был принят парламентом страны, хотя им недоставало необходимого количества по конституции голосов. В это связи автор отмечает, что, хотя до сих пор неизвестно, кто же стоял за переворотом, в то время на Украине находилась много западных политиков и представителей разведывательного сообщества.По мнению колумниста, внешние игроки внешние игроки, под которыми он подразумевает Запад, также виноваты в перерастание конфликта в открытое боевое столкновение.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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россия, украина, спецоперация на украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, спецоперация на Украине
В Британии поняли, кто развязал конфликт на Украине
DM: российская спецоперация стала вторым этапом конфликта на Украине
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Спецоперация России на Украине стала вторым этапом конфликта, все началось десять лет назад, когда западные страны поддержали путч в Киеве, пишет
английское издание Daily Mail.
Россию пригласят на мирную конференцию по Украине
Как сообщает автор статьи, именно события февраля 2014 года раскололи Украину, спровоцировав начало боевых действий на востоке страны. Речь идет о многомесячной акции протеста украинцев в ответ на отказ правительства подписать соглашение об ассоциации между страной и Евросоюзом. Ввод российских войск два года назад был лишь вторым этапом этого конфликта, а не его началом.
Как отмечает автор статьи, в разгар массового протеста в 2014 году правительство во главе с Януковичем предприняло две попытки провести урегулирование, первая из которых оказалась неудачной, а вторая, предполагающее соглашение между Януковичем и министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции, не устроило восточную часть Украины, которая воспрепятствовала его принятию.
Впоследствии, как упоминает автор, Янукович был отправлен в отставку.
Колумнист добавил, что его свержение произошло незаконно, так как документ об его отставке был принят парламентом страны, хотя им недоставало необходимого количества по конституции голосов. В это связи автор отмечает, что, хотя до сих пор неизвестно, кто же стоял за переворотом, в то время на Украине находилась много западных политиков и представителей разведывательного сообщества.
По мнению колумниста, внешние игроки внешние игроки, под которыми он подразумевает Запад, также виноваты в перерастание конфликта в открытое боевое столкновение.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>