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Сийярто высмеял антироссийские санкции - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Сийярто высмеял антироссийские санкции
Сийярто высмеял антироссийские санкции - 26.02.2024, ПРАЙМ
Сийярто высмеял антироссийские санкции
Антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно", поскольку теперь европейские страны покупают российскую нефть дороже через Индию, сыронизировал глава МИД... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T18:42+0300
2024-02-26T18:42+0300
венгрия
петер сийярто
нефть
индия
россия
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БУДАПЕШТ, 26 фев — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно", поскольку теперь европейские страны покупают российскую нефть дороже через Индию, сыронизировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Сийярто заявил, что политика санкций провалилась, так как не смогла поставить экономику России "на колени", а принесла лишь проблемы европейской экономике. Он привел в пример размер импорта нефти из Индии в ЕС: в 2022 году Россия занимала меньше полупроцента в индийском импорте нефти, а сейчас — 35%."Ранее Евросоюз не импортировал или едва импортировал нефть из Индии. Сейчас для ЕС Индия — продавец нефти номер один. Так работают санкции или нет? Каков результат? Русские продают нефть, а мы, европейцы, покупаем дороже. Ну, тогда могу сказать, что это череда прекрасно работающих мер!" — сказал Сийярто на заседании парламента Венгрии.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.
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венгрия, петер сийярто, нефть, индия, россия
ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Нефть, ИНДИЯ, РОССИЯ
18:42 26.02.2024
 
Сийярто высмеял антироссийские санкции

Сийярто высмеял антироссийские санкции, приведя в пример импорт нефти из Индии

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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БУДАПЕШТ, 26 фев — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно", поскольку теперь европейские страны покупают российскую нефть дороже через Индию, сыронизировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2024
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК
19 февраля, 20:13
Сийярто заявил, что политика санкций провалилась, так как не смогла поставить экономику России "на колени", а принесла лишь проблемы европейской экономике. Он привел в пример размер импорта нефти из Индии в ЕС: в 2022 году Россия занимала меньше полупроцента в индийском импорте нефти, а сейчас — 35%.
"Ранее Евросоюз не импортировал или едва импортировал нефть из Индии. Сейчас для ЕС Индия — продавец нефти номер один. Так работают санкции или нет? Каков результат? Русские продают нефть, а мы, европейцы, покупаем дороже. Ну, тогда могу сказать, что это череда прекрасно работающих мер!" — сказал Сийярто на заседании парламента Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.
 
ВЕНГРИЯПетер СийяртоНефтьИНДИЯРОССИЯ
 
 
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