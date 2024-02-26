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Сийярто высмеял антироссийские санкции

Сийярто высмеял антироссийские санкции - 26.02.2024, ПРАЙМ

Сийярто высмеял антироссийские санкции

Антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно", поскольку теперь европейские страны покупают российскую нефть дороже через Индию, сыронизировал глава МИД... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T18:42+0300

2024-02-26T18:42+0300

2024-02-26T18:42+0300

венгрия

петер сийярто

нефть

индия

россия

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БУДАПЕШТ, 26 фев — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно", поскольку теперь европейские страны покупают российскую нефть дороже через Индию, сыронизировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Сийярто заявил, что политика санкций провалилась, так как не смогла поставить экономику России "на колени", а принесла лишь проблемы европейской экономике. Он привел в пример размер импорта нефти из Индии в ЕС: в 2022 году Россия занимала меньше полупроцента в индийском импорте нефти, а сейчас — 35%."Ранее Евросоюз не импортировал или едва импортировал нефть из Индии. Сейчас для ЕС Индия — продавец нефти номер один. Так работают санкции или нет? Каков результат? Русские продают нефть, а мы, европейцы, покупаем дороже. Ну, тогда могу сказать, что это череда прекрасно работающих мер!" — сказал Сийярто на заседании парламента Венгрии.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.

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венгрия, петер сийярто, нефть, индия, россия