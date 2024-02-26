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Некоторые страны ЕС могут отправить своих военных на Украину, заявил Фицо - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Спецоперация на Украине
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Некоторые страны ЕС могут отправить своих военных на Украину, заявил Фицо
Некоторые страны ЕС могут отправить своих военных на Украину, заявил Фицо - 26.02.2024, ПРАЙМ
Некоторые страны ЕС могут отправить своих военных на Украину, заявил Фицо
Некоторые страны Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Об этом сообщил... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:54+0300
2024-02-26T16:10+0300
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БРАТИСЛАВА, 26 фев - ПРАЙМ. Некоторые страны Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности республики.Ранее сообщалось, что 26 февраля члены Евросоюза и НАТО соберутся на совещании в Париже, в рмках которого прланируется обсудить ситуацию на Украине.По словам Фицо, проведение встречи в Париже говорит о том, что стратегия коллективного Запада по Украине не дала никаких результатов. "Я хочу быть к нему (совещанию - прим. ред. ) конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант - ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных", - заметил глава Словакии.Тем не менее, словацкий лидер заметил, что страна не намерена отправлять своих военных на Украину. Он отметил, что возможная отправка войск НАТО и ЕС не приведет к достижению уступок от России, а только усугубит конфликт.Он заключил, что подобное решение со стороны альянса может привести к эскалации конфликта.
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словакия, ес, нато, украина, военные
СЛОВАКИЯ, ЕС, НАТО, УКРАИНА, военные, Спецоперация на Украине
15:54 26.02.2024 (обновлено: 16:10 26.02.2024)
 
Некоторые страны ЕС могут отправить своих военных на Украину, заявил Фицо

Фицо: ряд стран ЕС и НАТО обдумывают возможность отправки военных на Украину

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 26 фев - ПРАЙМ. Некоторые страны Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности республики.
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Ранее сообщалось, что 26 февраля члены Евросоюза и НАТО соберутся на совещании в Париже, в рмках которого прланируется обсудить ситуацию на Украине.
По словам Фицо, проведение встречи в Париже говорит о том, что стратегия коллективного Запада по Украине не дала никаких результатов. "Я хочу быть к нему (совещанию - прим. ред. ) конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант - ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных", - заметил глава Словакии.
Тем не менее, словацкий лидер заметил, что страна не намерена отправлять своих военных на Украину. Он отметил, что возможная отправка войск НАТО и ЕС не приведет к достижению уступок от России, а только усугубит конфликт.
Он заключил, что подобное решение со стороны альянса может привести к эскалации конфликта.
 
Спецоперация на УкраинеСЛОВАКИЯЕСНАТОУКРАИНАвоенные
 
 
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