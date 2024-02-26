Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США - 26.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240226/ukraine-844515173.html
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США - 26.02.2024, ПРАЙМ
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США
Без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина лишится территорий и потеряет большое количество людей, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:10+0300
2024-02-26T15:25+0300
спецоперация на украине
украина
сша
помощь
владимир зеленский
/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина лишится территорий и потеряет большое количество людей, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC.По словам украинского президента, он надеется, что американская сторона действительно стремится помочь Киеву достичь победы в конфликте с Россией, а непросто ослабить последнюю. "Мы потеряем много людей, территории", - отметил Зеленский в ответ на вопрос журналистов о том, что может произойти с Украиной в случае сокращения американской поддержки.Зеленский также выразил надежду, что политика Вашингтона по отношению к Украине останется прежней, даже если Дональд Трамп вернется к власти после президентских выборов в 2024 году.Тем временем, Белый дом призвал членов конгресса США срочно утвердить законопроект, направляющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину.
/20240225/843160341.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, помощь, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, помощь, Владимир Зеленский
15:10 26.02.2024 (обновлено: 15:25 26.02.2024)
 
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США

Зеленский: Украина потеряет много людей и территорий без помощи США

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина лишится территорий и потеряет большое количество людей, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ
Вчера, 23:10
По словам украинского президента, он надеется, что американская сторона действительно стремится помочь Киеву достичь победы в конфликте с Россией, а непросто ослабить последнюю.
"Мы потеряем много людей, территории", - отметил Зеленский в ответ на вопрос журналистов о том, что может произойти с Украиной в случае сокращения американской поддержки.
Зеленский также выразил надежду, что политика Вашингтона по отношению к Украине останется прежней, даже если Дональд Трамп вернется к власти после президентских выборов в 2024 году.
Тем временем, Белый дом призвал членов конгресса США срочно утвердить законопроект, направляющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАпомощьВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала