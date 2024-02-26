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Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США - 26.02.2024, ПРАЙМ
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США
Без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина лишится территорий и потеряет большое количество людей, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:10+0300
2024-02-26T15:10+0300
2024-02-26T15:25+0300
спецоперация на украине
украина
сша
помощь
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина лишится территорий и потеряет большое количество людей, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC.По словам украинского президента, он надеется, что американская сторона действительно стремится помочь Киеву достичь победы в конфликте с Россией, а непросто ослабить последнюю. "Мы потеряем много людей, территории", - отметил Зеленский в ответ на вопрос журналистов о том, что может произойти с Украиной в случае сокращения американской поддержки.Зеленский также выразил надежду, что политика Вашингтона по отношению к Украине останется прежней, даже если Дональд Трамп вернется к власти после президентских выборов в 2024 году.Тем временем, Белый дом призвал членов конгресса США срочно утвердить законопроект, направляющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину.
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украина, сша, помощь, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, помощь, Владимир Зеленский
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США
Зеленский: Украина потеряет много людей и территорий без помощи США
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина лишится территорий и потеряет большое количество людей, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC
.
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По словам украинского президента, он надеется, что американская сторона действительно стремится помочь Киеву достичь победы в конфликте с Россией, а непросто ослабить последнюю.
"Мы потеряем много людей, территории", - отметил Зеленский в ответ на вопрос журналистов о том, что может произойти с Украиной в случае сокращения американской поддержки.
Зеленский также выразил надежду, что политика Вашингтона по отношению к Украине останется прежней, даже если Дональд Трамп вернется к власти после президентских выборов в 2024 году.
Тем временем, Белый дом призвал членов конгресса США срочно утвердить законопроект, направляющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину.