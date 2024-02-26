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До Киева и Одессы: после Авдеевки Россию ждет стремительное продвижение

До Киева и Одессы: после Авдеевки Россию ждет стремительное продвижение - 26.02.2024, ПРАЙМ

До Киева и Одессы: после Авдеевки Россию ждет стремительное продвижение

После взятия российскими войсками Авдеевки события на украинском театре военных действий будут развиваться крайне быстро, сообщает хорватское издание Advance. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T17:39+0300

2024-02-26T17:39+0300

2024-02-26T17:45+0300

спецоперация на украине

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украина

авдеевка

сво

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. После взятия российскими войсками Авдеевки события на украинском театре военных действий будут развиваться крайне быстро, сообщает хорватское издание Advance.Согласно изданию, без достаточной помощи со стороны запандных союзников Вооруженные силы Украины столкнутся с рядом событий на передовой в ближайший месяц. "Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки", — заметили авторы статьи.В публикации отметили, что украинским войскам будет трудно защищать каждый участок фронта, поскольку российская армия численно превосходит их, а также располагает минными полями и другими эффективными заграждениями, которые были построены еще в 2023 году.Ранее 17 февраля глава Министерства обороны России доложил президенту страны Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль.По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ пришлось отступить из Авдеевки из-за нехватки снарядов и недостатка помощи союзников.

/20240221/843132539.html

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россия, украина, авдеевка, сво