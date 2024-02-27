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Автоэксперт назвал “убийцу” Tesla и электрокаров из Европы

Автоэксперт назвал “убийцу” Tesla и электрокаров из Европы - 27.02.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал “убийцу” Tesla и электрокаров из Европы

Китайский автопром имеет все шансы выдавить с рынка родоначальника электрической мобильности - американскую компанию Tesla и европейских производителей... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T02:02+0300

2024-02-27T02:02+0300

2024-02-27T02:02+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Китайский автопром имеет все шансы выдавить с рынка родоначальника электрической мобильности - американскую компанию Tesla и европейских производителей электрокаров, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.По его мнению, у электромобилей Tesla есть один плюс. Именно благодаря Илону Маску мир всерьез заинтересовался темой электротранспорта. Это очень удачно совпало с “зеленой” повесткой для Европы.“Однако, как случается со всеми первооткрывателями, Tesla по сути создавала технический стандарт электрокаров, тратя на это много усилий и финансов. Естественно, те кто позже начал массовый выпуск, получили определенное преимущество. Ведь они уже имели перед собой готовый проект со всеми его достоинствами и недостатками”, - полагает эксперт.Вполне очевидно, что непрерывно растущий китайский автопром начинает оказывать давление на родоначальника электрической мобильности. А Tesla, по мнению Васильева, так и не научилась делать автомобили, сделав выбор в сторону гаджета на колесах.Однако автомобиль - это не просто динамика, управляемость и информационно-развлекательные технологии. Это механизм, который должен быть надежным и функциональным в любых условиях, а его цена не должна стремиться в космос.“К сожалению, Tesla и европейские автопроизводители решили “продать экологию” по максимально высокой цене, создавая мощные и роскошные электрокары, по сути ничем не отличающиеся от масл-каров (muscle cars) с многолитровыми ДВС. И как ни странно, именно такие “экологические авто” пользуются спросом”, - отмечает специалист.И это, по его словам, просто “золотое дно” для Китая. Сегодня китайский автопром способен тиражировать любые самые современные технологии с существенно меньшими затратам. В результате мир получил “красивые, мощные и перенасыщенные самыми современными технологиями китайские электромобили, но по существенно более привлекательной цене”.Да, Tesla и европейские электрокары еще какое-то время будут пользоваться спросом со стороны людей, для которых имеет значение бренд. Однако таких людей будет все меньше, а количество китайских электрокаров вырастет, считает эксперт. И это очень опасно для автопрома Европы, поскольку по некоторым признакам можно ожидать сокращения рынка электрической мобильности. “А значит, выживет тот, кто сумеет предложить лучшие финансовые условия по минимальных затратах. И это явно не автопром Старого Света”, - заключил Васильев.

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