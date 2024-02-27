https://1prime.ru/20240227/844541560.html

Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore

Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore - 27.02.2024, ПРАЙМ

Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" исчезли из магазина приложений AppStore, сообщило РИА Новости. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T08:57+0300

2024-02-27T08:57+0300

2024-02-27T08:58+0300

нспк

сбпэй

карта "мир"

https://1prime.ru/img/83286/05/832860537_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bda07afd30fe711de78454c131c74f12.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" исчезли из магазина приложений AppStore, сообщило РИА Новости. Данные приложения не отображаются в списке доступных к скачиванию из магазина приложений для мобильных устройств на базе iOS после введения запроса в поисковой строке. Вместе с тем, по данным РИА Новости, они доступны к скачиванию в магазине приложений для телефонов на операционной системе Android Google Play. Приложение "СБПэй" позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Приложение "Привет!" содержит информацию об акциях СБП и платежной системы "Мир". НСПК попала под санкции США в минувшую пятницу. Кроме того, из AppStore пропали приложения банков, тогда же попавших под санкции США: "Авангарда", Модульбанка, Датабанка и "Международного финансового клуба". При этом приложения доступны для скачивания в Google Play.

/20240202/842971788.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нспк, сбпэй, карта "мир"