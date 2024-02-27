https://1prime.ru/20240227/844541560.html
Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore
Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore - 27.02.2024, ПРАЙМ
Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore
Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" исчезли из магазина приложений AppStore, сообщило РИА Новости. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T08:57+0300
2024-02-27T08:57+0300
2024-02-27T08:58+0300
нспк
сбпэй
карта "мир"
https://1prime.ru/img/83286/05/832860537_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bda07afd30fe711de78454c131c74f12.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" исчезли из магазина приложений AppStore, сообщило РИА Новости. Данные приложения не отображаются в списке доступных к скачиванию из магазина приложений для мобильных устройств на базе iOS после введения запроса в поисковой строке. Вместе с тем, по данным РИА Новости, они доступны к скачиванию в магазине приложений для телефонов на операционной системе Android Google Play. Приложение "СБПэй" позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Приложение "Привет!" содержит информацию об акциях СБП и платежной системы "Мир". НСПК попала под санкции США в минувшую пятницу. Кроме того, из AppStore пропали приложения банков, тогда же попавших под санкции США: "Авангарда", Модульбанка, Датабанка и "Международного финансового клуба". При этом приложения доступны для скачивания в Google Play.
/20240202/842971788.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83286/05/832860537_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f7a162019b15d565987998d20e0257.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нспк, сбпэй, карта "мир"
Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore
РИА Новости: приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!" пропали из AppStore
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" исчезли из магазина приложений AppStore, сообщило РИА Новости.
ЦБ оценил рост числа переводов через СБП
Данные приложения не отображаются в списке доступных к скачиванию из магазина приложений для мобильных устройств на базе iOS после введения запроса в поисковой строке. Вместе с тем, по данным РИА Новости, они доступны к скачиванию в магазине приложений для телефонов на операционной системе Android Google Play.
Приложение "СБПэй" позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Приложение "Привет!" содержит информацию об акциях СБП и платежной системы "Мир".
НСПК попала под санкции США в минувшую пятницу.
Кроме того, из AppStore пропали приложения банков, тогда же попавших под санкции США: "Авангарда", Модульбанка, Датабанка и "Международного финансового клуба". При этом приложения доступны для скачивания в Google Play.