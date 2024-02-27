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Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore
Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore - 27.02.2024, ПРАЙМ
Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore
Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" исчезли из магазина приложений AppStore, сообщило РИА Новости. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T08:57+0300
2024-02-27T08:58+0300
нспк
сбпэй
карта "мир"
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" исчезли из магазина приложений AppStore, сообщило РИА Новости. Данные приложения не отображаются в списке доступных к скачиванию из магазина приложений для мобильных устройств на базе iOS после введения запроса в поисковой строке. Вместе с тем, по данным РИА Новости, они доступны к скачиванию в магазине приложений для телефонов на операционной системе Android Google Play. Приложение "СБПэй" позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Приложение "Привет!" содержит информацию об акциях СБП и платежной системы "Мир". НСПК попала под санкции США в минувшую пятницу. Кроме того, из AppStore пропали приложения банков, тогда же попавших под санкции США: "Авангарда", Модульбанка, Датабанка и "Международного финансового клуба". При этом приложения доступны для скачивания в Google Play.
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нспк, сбпэй, карта "мир"
НСПК, СБПэй, карта "Мир"
08:57 27.02.2024 (обновлено: 08:58 27.02.2024)
 
Приложения Национальной системы платежных карт пропали из AppStore

РИА Новости: приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!" пропали из AppStore

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" исчезли из магазина приложений AppStore, сообщило РИА Новости.
СБП - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2024
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Данные приложения не отображаются в списке доступных к скачиванию из магазина приложений для мобильных устройств на базе iOS после введения запроса в поисковой строке. Вместе с тем, по данным РИА Новости, они доступны к скачиванию в магазине приложений для телефонов на операционной системе Android Google Play.
Приложение "СБПэй" позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Приложение "Привет!" содержит информацию об акциях СБП и платежной системы "Мир".
НСПК попала под санкции США в минувшую пятницу.
Кроме того, из AppStore пропали приложения банков, тогда же попавших под санкции США: "Авангарда", Модульбанка, Датабанка и "Международного финансового клуба". При этом приложения доступны для скачивания в Google Play.
 
НСПКСБПэйкарта "Мир"
 
 
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