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Рубль рвется к победе

Рубль рвется к победе - 27.02.2024, ПРАЙМ

Рубль рвется к победе

По итогам понедельника рубль завершил торги с небольшим укреплением на фоне подготовки экспортеров к единому дню уплаты налогов и восстановления цен на нефть... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T09:03+0300

2024-02-27T09:03+0300

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По итогам понедельника рубль завершил торги с небольшим укреплением на фоне подготовки экспортеров к единому дню уплаты налогов и восстановления цен на нефть. Пара доллар/рубль снизилась на 0,52% до 92,37 рубля, евро/рубль — на 0,02% до 99,99 рубля, юань/рубль потерял 0,38%, опустившись до 12,76 рубля. Национальная валюта умеренно укрепилась благодаря грядущим налоговым выплатам и росту стоимости энергоносителей. 28 февраля российским компаниям предстоит заплатить единый налог, куда входят акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль. Кроме того, инвесторы начали скупать активы на фондовом рынке после падения на введенных санкциях. 23 февраля ЕС утвердил 13-й пакет ограничений против РФ, затронувший 106 человек, 88 компаний и более 70 товарных позиций. 26 февраля баррель нефти Brent подорожал на 1%, достигнув $82,48. Цены выросли на американской сессии на фоне ослабления доллара и геополитических рисков на Ближнем Востоке. Этому способствовало и наращивание добычи нефти в США и других странах-аутсайдерах ОПЕК+. На азиатских торгах 27 февраля баррель Brent торгуется по $82,44. В фокусе трейдеров — предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал. Вероятно, показатель составит 3,3% в годовом выражении. В четверг ожидаются цифры по доходам и расходам американцев в январе: +0,4% и +0,2% соответственно. Ключевым сопротивлением по нефти остаётся отметка $84. Вероятность роста цен до $87,50 к середине марта превышает 80%. На открытии торгов на Мосбирже рублевые пары на Мосбирже пошли вниз. Доллар стоит 92,16 рубля. Он уже достигал верхней границы бокового тренда, формирующегося с 21 ноября 2023 года. В рамках коррекции американская валюта может вернуться к отметке 91,50 рубля.

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Владислав Антонов https://1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

курс доллара, курс евро, биржевые цены на нефть