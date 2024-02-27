Рубль рвется к победе
По итогам понедельника рубль завершил торги с небольшим укреплением на фоне подготовки экспортеров к единому дню уплаты налогов и восстановления цен на нефть. Пара доллар/рубль снизилась на 0,52% до 92,37 рубля, евро/рубль — на 0,02% до 99,99 рубля, юань/рубль потерял 0,38%, опустившись до 12,76 рубля.
Национальная валюта умеренно укрепилась благодаря грядущим налоговым выплатам и росту стоимости энергоносителей. 28 февраля российским компаниям предстоит заплатить единый налог, куда входят акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль.
Кроме того, инвесторы начали скупать активы на фондовом рынке после падения на введенных санкциях. 23 февраля ЕС утвердил 13-й пакет ограничений против РФ, затронувший 106 человек, 88 компаний и более 70 товарных позиций.
26 февраля баррель нефти Brent подорожал на 1%, достигнув $82,48. Цены выросли на американской сессии на фоне ослабления доллара и геополитических рисков на Ближнем Востоке. Этому способствовало и наращивание добычи нефти в США и других странах-аутсайдерах ОПЕК+.
На азиатских торгах 27 февраля баррель Brent торгуется по $82,44. В фокусе трейдеров — предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал. Вероятно, показатель составит 3,3% в годовом выражении. В четверг ожидаются цифры по доходам и расходам американцев в январе: +0,4% и +0,2% соответственно.
Ключевым сопротивлением по нефти остаётся отметка $84. Вероятность роста цен до $87,50 к середине марта превышает 80%.
На открытии торгов на Мосбирже рублевые пары на Мосбирже пошли вниз. Доллар стоит 92,16 рубля. Он уже достигал верхней границы бокового тренда, формирующегося с 21 ноября 2023 года. В рамках коррекции американская валюта может вернуться к отметке 91,50 рубля.
Национальная валюта умеренно укрепилась благодаря грядущим налоговым выплатам и росту стоимости энергоносителей. 28 февраля российским компаниям предстоит заплатить единый налог, куда входят акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль.
Кроме того, инвесторы начали скупать активы на фондовом рынке после падения на введенных санкциях. 23 февраля ЕС утвердил 13-й пакет ограничений против РФ, затронувший 106 человек, 88 компаний и более 70 товарных позиций.
26 февраля баррель нефти Brent подорожал на 1%, достигнув $82,48. Цены выросли на американской сессии на фоне ослабления доллара и геополитических рисков на Ближнем Востоке. Этому способствовало и наращивание добычи нефти в США и других странах-аутсайдерах ОПЕК+.
На азиатских торгах 27 февраля баррель Brent торгуется по $82,44. В фокусе трейдеров — предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал. Вероятно, показатель составит 3,3% в годовом выражении. В четверг ожидаются цифры по доходам и расходам американцев в январе: +0,4% и +0,2% соответственно.
Ключевым сопротивлением по нефти остаётся отметка $84. Вероятность роста цен до $87,50 к середине марта превышает 80%.
На открытии торгов на Мосбирже рублевые пары на Мосбирже пошли вниз. Доллар стоит 92,16 рубля. Он уже достигал верхней границы бокового тренда, формирующегося с 21 ноября 2023 года. В рамках коррекции американская валюта может вернуться к отметке 91,50 рубля.