https://1prime.ru/20240227/844547975.html

В США признали, что Украина не сможет победить

В США признали, что Украина не сможет победить - 27.02.2024, ПРАЙМ

В США признали, что Украина не сможет победить

Украина навсегда потеряла занятые Россией территории, при этом продолжение конфликта ведет Киев к окончательному поражению и мучительному мирному соглашению,... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T10:20+0300

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Украина навсегда потеряла занятые Россией территории, при этом продолжение конфликта ведет Киев к окончательному поражению и мучительному мирному соглашению, пишет Time.После провала летнего контрнаступления и потери Авдеевки Владимиру Зеленскому пришлось признать новую военную реальность, отмечает издание. При этом стратегия Белого дома сейчас заключается в поддержке обороноспособности киевского режима до окончания президентских выборов в США, что должно ослабит российскую армию в долгом конфликте на истощение.По мнению авторов материала, данная стратегия имеет катастрофический изъян, согласно которому постоянное нахождение ВСУ в обороне будет означать, что занятые Россией территории будут окончательно потеряны. При этом, когда дело дойдет до переговоров, Москва не согласится отдать эти земли. Таким образом, Украине, как и предлагал Зеленский в начале конфликта в отношении Крыма и восточного Донбасса, придется отложить территориальный вопрос на будущее.Белый дом совершенно правильно предупреждает, что без масштабной военной помощи США сопротивление, скорее всего, рухнет в текущем году, напоминает Time. По мнению авторов материала, Вашингтону нужно признать, что при продолжении поддержки реальных шансов у Киева на победу в ближайшие годы нет.Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>>

/20240226/ukraina-844494533.html

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сша, украина, конфликт на украине