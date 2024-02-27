https://1prime.ru/20240227/844547975.html
В США признали, что Украина не сможет победить
В США признали, что Украина не сможет победить - 27.02.2024, ПРАЙМ
В США признали, что Украина не сможет победить
Украина навсегда потеряла занятые Россией территории, при этом продолжение конфликта ведет Киев к окончательному поражению и мучительному мирному соглашению,... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:20+0300
2024-02-27T10:20+0300
2024-02-27T10:50+0300
сша
украина
конфликт на украине
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Украина навсегда потеряла занятые Россией территории, при этом продолжение конфликта ведет Киев к окончательному поражению и мучительному мирному соглашению, пишет Time.После провала летнего контрнаступления и потери Авдеевки Владимиру Зеленскому пришлось признать новую военную реальность, отмечает издание. При этом стратегия Белого дома сейчас заключается в поддержке обороноспособности киевского режима до окончания президентских выборов в США, что должно ослабит российскую армию в долгом конфликте на истощение.По мнению авторов материала, данная стратегия имеет катастрофический изъян, согласно которому постоянное нахождение ВСУ в обороне будет означать, что занятые Россией территории будут окончательно потеряны. При этом, когда дело дойдет до переговоров, Москва не согласится отдать эти земли. Таким образом, Украине, как и предлагал Зеленский в начале конфликта в отношении Крыма и восточного Донбасса, придется отложить территориальный вопрос на будущее.Белый дом совершенно правильно предупреждает, что без масштабной военной помощи США сопротивление, скорее всего, рухнет в текущем году, напоминает Time. По мнению авторов материала, Вашингтону нужно признать, что при продолжении поддержки реальных шансов у Киева на победу в ближайшие годы нет.Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>>
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сша, украина, конфликт на украине
США, УКРАИНА, конфликт на Украине, Спецоперация на Украине
В США признали, что Украина не сможет победить
Time: занятые Россией территории потеряны для Украины безвозвратно
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ.
Украина навсегда потеряла занятые Россией территории, при этом продолжение конфликта ведет Киев к окончательному поражению и мучительному мирному соглашению, пишет Time
.
В Британии предрекли Украине тяжелый год
После провала летнего контрнаступления и потери Авдеевки Владимиру Зеленскому пришлось признать новую военную реальность, отмечает издание. При этом стратегия Белого дома сейчас заключается в поддержке обороноспособности киевского режима до окончания президентских выборов в США, что должно ослабит российскую армию в долгом конфликте на истощение.
По мнению авторов материала, данная стратегия имеет катастрофический изъян, согласно которому постоянное нахождение ВСУ в обороне будет означать, что занятые Россией территории будут окончательно потеряны. При этом, когда дело дойдет до переговоров, Москва не согласится отдать эти земли. Таким образом, Украине, как и предлагал Зеленский в начале конфликта в отношении Крыма и восточного Донбасса, придется отложить территориальный вопрос на будущее.
Белый дом совершенно правильно предупреждает, что без масштабной военной помощи США сопротивление, скорее всего, рухнет в текущем году, напоминает Time. По мнению авторов материала, Вашингтону нужно признать, что при продолжении поддержки реальных шансов у Киева на победу в ближайшие годы нет.