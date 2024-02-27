Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США признали, что Украина не сможет победить - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240227/844547975.html
В США признали, что Украина не сможет победить
В США признали, что Украина не сможет победить - 27.02.2024, ПРАЙМ
В США признали, что Украина не сможет победить
Украина навсегда потеряла занятые Россией территории, при этом продолжение конфликта ведет Киев к окончательному поражению и мучительному мирному соглашению,... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:20+0300
2024-02-27T10:50+0300
сша
украина
конфликт на украине
спецоперация на украине
https://1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Украина навсегда потеряла занятые Россией территории, при этом продолжение конфликта ведет Киев к окончательному поражению и мучительному мирному соглашению, пишет Time.После провала летнего контрнаступления и потери Авдеевки Владимиру Зеленскому пришлось признать новую военную реальность, отмечает издание. При этом стратегия Белого дома сейчас заключается в поддержке обороноспособности киевского режима до окончания президентских выборов в США, что должно ослабит российскую армию в долгом конфликте на истощение.По мнению авторов материала, данная стратегия имеет катастрофический изъян, согласно которому постоянное нахождение ВСУ в обороне будет означать, что занятые Россией территории будут окончательно потеряны. При этом, когда дело дойдет до переговоров, Москва не согласится отдать эти земли. Таким образом, Украине, как и предлагал Зеленский в начале конфликта в отношении Крыма и восточного Донбасса, придется отложить территориальный вопрос на будущее.Белый дом совершенно правильно предупреждает, что без масштабной военной помощи США сопротивление, скорее всего, рухнет в текущем году, напоминает Time. По мнению авторов материала, Вашингтону нужно признать, что при продолжении поддержки реальных шансов у Киева на победу в ближайшие годы нет.Подробнее читайте в материале ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
/20240226/ukraina-844494533.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, конфликт на украине
США, УКРАИНА, конфликт на Украине, Спецоперация на Украине
10:20 27.02.2024 (обновлено: 10:50 27.02.2024)
 
В США признали, что Украина не сможет победить

Time: занятые Россией территории потеряны для Украины безвозвратно

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Украина навсегда потеряла занятые Россией территории, при этом продолжение конфликта ведет Киев к окончательному поражению и мучительному мирному соглашению, пишет Time.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
В Британии предрекли Украине тяжелый год
Вчера, 12:16
После провала летнего контрнаступления и потери Авдеевки Владимиру Зеленскому пришлось признать новую военную реальность, отмечает издание. При этом стратегия Белого дома сейчас заключается в поддержке обороноспособности киевского режима до окончания президентских выборов в США, что должно ослабит российскую армию в долгом конфликте на истощение.
По мнению авторов материала, данная стратегия имеет катастрофический изъян, согласно которому постоянное нахождение ВСУ в обороне будет означать, что занятые Россией территории будут окончательно потеряны. При этом, когда дело дойдет до переговоров, Москва не согласится отдать эти земли. Таким образом, Украине, как и предлагал Зеленский в начале конфликта в отношении Крыма и восточного Донбасса, придется отложить территориальный вопрос на будущее.
Белый дом совершенно правильно предупреждает, что без масштабной военной помощи США сопротивление, скорее всего, рухнет в текущем году, напоминает Time. По мнению авторов материала, Вашингтону нужно признать, что при продолжении поддержки реальных шансов у Киева на победу в ближайшие годы нет.
Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>>
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАконфликт на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала