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Названы риски занижения стоимости квартиры
Названы риски занижения стоимости квартиры - 27.02.2024, ПРАЙМ
Названы риски занижения стоимости квартиры
Некоторые владельцы занижают стоимость квартиры в договоре купли-продажи, но данная схема имеет ряд рисков пишет издание "Номер один". | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:01+0300
2024-02-27T11:01+0300
2024-02-27T11:10+0300
ндфл
продажа недвижимости
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Некоторые владельцы занижают стоимость квартиры в договоре купли-продажи, но данная схема имеет ряд рисков пишет издание "Номер один".Авторы материала отмечают, что занижение стоимости квартиры может обернуться для покупателя повышенным НДФЛ при ее последующей продаже. Налог в большем размере придется уплатить при продаже квартиры до истечения минимального срока владения ею, так как НДФЛ начисляется с разницы между стоимостью реализации и официальной ценой покупки, заверенной в документах.Еще одним риском после согласия будущего хозяина на снижение официальной стоимости квартиры является отказ в получении имущественного вычета в полном размере. Ведь возврат части уплаченного налога возможен только с официальных расходов на покупку недвижимости, напоминает издание.Кроме того, будущий хозяин обрекает себя на дальнейшие расходы при признании договора недействительным. Судьи могут принять такое решение, если узнают, что владелец жилья, приобретая его, использовал маткапитал или не выделил детскую долю. После отмены сделки возврату подлежит только внесенная в договор сумма и будет проблематично доказать, что сделка обошлась покупателю дороже.
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ндфл, продажа недвижимости
НДФЛ, продажа недвижимости
Названы риски занижения стоимости квартиры
"Номер один": занижение стоимости квартиры обернется повышенным НДФЛ при продаже
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ.
Некоторые владельцы занижают стоимость квартиры в договоре купли-продажи, но данная схема имеет ряд рисков пишет издание "Номер один"
.
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Авторы материала отмечают, что занижение стоимости квартиры может обернуться для покупателя повышенным НДФЛ при ее последующей продаже. Налог в большем размере придется уплатить при продаже квартиры до истечения минимального срока владения ею, так как НДФЛ начисляется с разницы между стоимостью реализации и официальной ценой покупки, заверенной в документах.
Еще одним риском после согласия будущего хозяина на снижение официальной стоимости квартиры является отказ в получении имущественного вычета в полном размере. Ведь возврат части уплаченного налога возможен только с официальных расходов на покупку недвижимости, напоминает издание.
Кроме того, будущий хозяин обрекает себя на дальнейшие расходы при признании договора недействительным. Судьи могут принять такое решение, если узнают, что владелец жилья, приобретая его, использовал маткапитал или не выделил детскую долю. После отмены сделки возврату подлежит только внесенная в договор сумма и будет проблематично доказать, что сделка обошлась покупателю дороже.