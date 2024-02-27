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"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ
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"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона
"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ
"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Европы на Украину вызвали осуждение со стороны читателей немецкого издания Welt. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:56+0300
2024-02-27T11:56+0300
спецоперация на украине
германия
украина
россия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Европы на Украину вызвали осуждение со стороны читателей немецкого издания Welt.Французский лидер ранее заявлял, что главы государств Евросоюза обсуждают возможность отправки войск в зону СВО. "Виноваты все, кто выступает за отправку войск НАТО на Украину. Это вообще не должно было рассматриваться как вариант", - сказал один из читателей.Другой комментатор обвинил Европу в том, что она хочет "большой войны". "Это не очень хорошая идея, это означало бы прямое вступление в войну с Россией", - отмечает третий читатей, подчеркивая, что последствия будут непредсказуемыми.Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент Владмир Путин, ее цель - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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германия, украина, россия, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Эммануэль Макрон
11:56 27.02.2024
 
"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона

Читатели Welt осудили слова Макрона об отправке европейских военных на Украину

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Европы на Украину вызвали осуждение со стороны читателей немецкого издания Welt.
Французский лидер ранее заявлял, что главы государств Евросоюза обсуждают возможность отправки войск в зону СВО.
"Виноваты все, кто выступает за отправку войск НАТО на Украину. Это вообще не должно было рассматриваться как вариант", - сказал один из читателей.
Другой комментатор обвинил Европу в том, что она хочет "большой войны".
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Не позднее июня. В Германии предупредили Киев о проблемах
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"Это не очень хорошая идея, это означало бы прямое вступление в войну с Россией", - отмечает третий читатей, подчеркивая, что последствия будут непредсказуемыми.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент Владмир Путин, ее цель - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАРОССИЯЭммануэль Макрон
 
 
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