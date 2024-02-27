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"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона

"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Европы на Украину вызвали осуждение со стороны читателей немецкого издания Welt. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T11:56+0300

2024-02-27T11:56+0300

2024-02-27T11:56+0300

спецоперация на украине

германия

украина

россия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Европы на Украину вызвали осуждение со стороны читателей немецкого издания Welt.Французский лидер ранее заявлял, что главы государств Евросоюза обсуждают возможность отправки войск в зону СВО. "Виноваты все, кто выступает за отправку войск НАТО на Украину. Это вообще не должно было рассматриваться как вариант", - сказал один из читателей.Другой комментатор обвинил Европу в том, что она хочет "большой войны". "Это не очень хорошая идея, это означало бы прямое вступление в войну с Россией", - отмечает третий читатей, подчеркивая, что последствия будут непредсказуемыми.Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент Владмир Путин, ее цель - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, россия, эммануэль макрон