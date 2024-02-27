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"АвтоВАЗ" выпустил первую опытную партию Lada Iskra для тестирования - 27.02.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" выпустил первую опытную партию Lada Iskra для тестирования
"АвтоВАЗ" выпустил первую опытную партию Lada Iskra для тестирования - 27.02.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" выпустил первую опытную партию Lada Iskra для тестирования
"АвтоВАЗ" выпустил на заводе в Тольятти первую опытную партию новых моделей Lada Iskra для тестирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:04+0300
2024-02-27T12:07+0300
автоваз
lada
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" выпустил на заводе в Тольятти первую опытную партию новых моделей Lada Iskra для тестирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Партию опытных машин Lada Iskra уже выпустили на заводе в Тольятти для тестирования", - отметил автопроизводитель. Как рассказывал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, серийное производство новинки намечено на начало 2025 года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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автоваз, lada
АвтоВАЗ, Lada
12:04 27.02.2024 (обновлено: 12:07 27.02.2024)
 
"АвтоВАЗ" выпустил первую опытную партию Lada Iskra для тестирования

"АвтоВАЗ" выпустил в Тольятти первую опытную партию Lada Iskra для тестирования

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Здание завода ОАО "АвтоВАЗ"
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" выпустил на заводе в Тольятти первую опытную партию новых моделей Lada Iskra для тестирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Партию опытных машин Lada Iskra уже выпустили на заводе в Тольятти для тестирования", - отметил автопроизводитель.
Как рассказывал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, серийное производство новинки намечено на начало 2025 года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
 
АвтоВАЗLada
 
 
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