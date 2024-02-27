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Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - 27.02.2024, ПРАЙМ
Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк уверен, что украинская оборона развалится без помощи Запада. Об этом пишет издание ERR. "Правда в том, что... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:21+0300
2024-02-27T12:43+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк уверен, что украинская оборона развалится без помощи Запада. Об этом пишет издание ERR. "Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США", — сказал он.Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".Несмотря на то, что Белый дом стремится убедить Конгресс одобрить выделение помощи Киеву в объеме 60 миллиардов долларов, действующая администрация не дает гарантий, что Украина сможет рассчитывать на постоянную финансовую помощь от Вашингтона.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.
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владимир зеленский, украина, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, СВО
12:21 27.02.2024 (обновлено: 12:43 27.02.2024)
 
Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Постпред Эстонии в НАТО Юри Луйк: Украина рискует не удержать линию фронта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк уверен, что украинская оборона развалится без помощи Запада. Об этом пишет издание ERR.

"Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США", — сказал он.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров.
США - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
CNN: республиканцы игнорируют просьбы Зеленского о военной помощи
Вчера, 21:51
Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".
Несмотря на то, что Белый дом стремится убедить Конгресс одобрить выделение помощи Киеву в объеме 60 миллиардов долларов, действующая администрация не дает гарантий, что Украина сможет рассчитывать на постоянную финансовую помощь от Вашингтона.
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАСВО
 
 
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