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"Вкусвилл" начал использовать упаковку из банановых листьев

"Вкусвилл" начал использовать упаковку из банановых листьев - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Вкусвилл" начал использовать упаковку из банановых листьев

Отечественный ритейлер "Вкусвилл" начал продавать овощи в экологичной упаковке из банановых листьев для сокращения количества используемого пластика, сообщает... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:51+0300

2024-02-27T12:51+0300

2024-02-27T12:51+0300

вкусвилл

овощи

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Отечественный ритейлер "Вкусвилл" начал продавать овощи в экологичной упаковке из банановых листьев для сокращения количества используемого пластика, сообщает компания. "Предпринимая попытки сократить количество используемого пластика, а также отходов, в ассортименте бренда появились овощи, упакованные только в банановые листья. ... На сегодняшний день покупателям доступно 5 позиций в банановых листьях - это огурцы, цукини, кабачки, порей и перец. Пока что овощи можно только заказать онлайн, однако позиция будет постоянной в ассортименте "Вкусвилла", - говорится в сообщении. Отмечается, что, например, в Таиланде и Вьетнаме уже давно используют банановые листья как упаковку вместо пластиковой тары, и на основе зарубежного опыта в рамках развития и поддержки экологических проектов компания приняла решение попробовать завести продукты в аналогичной упаковке. "Действительно, проще было бы отказаться полностью от упаковки и сделать товар весовым, но фасованные овощи и фрукты все еще пользуются большим спросом", - резюмировала менеджер экологических проектов ритейлера Татьяна Ковалева. На прошлой неделе опрошенные РИА Новости эксперты высказали мнение, что избавиться от пластика в упаковке продуктов полностью невозможно и нецелесообразно, но стремиться к созданию биоразлагаемого пластика необходимо в любом случае, пока же экологичность упаковки больше используется как маркетинговый ход.

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вкусвилл, овощи