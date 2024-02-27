Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вкусвилл" начал использовать упаковку из банановых листьев - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844576370.html
"Вкусвилл" начал использовать упаковку из банановых листьев
"Вкусвилл" начал использовать упаковку из банановых листьев - 27.02.2024, ПРАЙМ
"Вкусвилл" начал использовать упаковку из банановых листьев
Отечественный ритейлер "Вкусвилл" начал продавать овощи в экологичной упаковке из банановых листьев для сокращения количества используемого пластика, сообщает... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:51+0300
2024-02-27T12:51+0300
вкусвилл
овощи
https://1prime.ru/img/82976/20/829762094_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0fa244b3b940822fa84c8948272ecd98.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Отечественный ритейлер "Вкусвилл" начал продавать овощи в экологичной упаковке из банановых листьев для сокращения количества используемого пластика, сообщает компания. "Предпринимая попытки сократить количество используемого пластика, а также отходов, в ассортименте бренда появились овощи, упакованные только в банановые листья. ... На сегодняшний день покупателям доступно 5 позиций в банановых листьях - это огурцы, цукини, кабачки, порей и перец. Пока что овощи можно только заказать онлайн, однако позиция будет постоянной в ассортименте "Вкусвилла", - говорится в сообщении. Отмечается, что, например, в Таиланде и Вьетнаме уже давно используют банановые листья как упаковку вместо пластиковой тары, и на основе зарубежного опыта в рамках развития и поддержки экологических проектов компания приняла решение попробовать завести продукты в аналогичной упаковке. "Действительно, проще было бы отказаться полностью от упаковки и сделать товар весовым, но фасованные овощи и фрукты все еще пользуются большим спросом", - резюмировала менеджер экологических проектов ритейлера Татьяна Ковалева. На прошлой неделе опрошенные РИА Новости эксперты высказали мнение, что избавиться от пластика в упаковке продуктов полностью невозможно и нецелесообразно, но стремиться к созданию биоразлагаемого пластика необходимо в любом случае, пока же экологичность упаковки больше используется как маркетинговый ход.
/20240207/843003391.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/82976/20/829762094_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f2acb864dbfe0b8d109febe61f491d85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вкусвилл, овощи
Вкусвилл, овощи
12:51 27.02.2024
 
"Вкусвилл" начал использовать упаковку из банановых листьев

"Вкусвилл" начал продавать овощи в экологичной упаковке из банановых листьев

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанквкусвилл
вкусвилл - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Отечественный ритейлер "Вкусвилл" начал продавать овощи в экологичной упаковке из банановых листьев для сокращения количества используемого пластика, сообщает компания.
"Предпринимая попытки сократить количество используемого пластика, а также отходов, в ассортименте бренда появились овощи, упакованные только в банановые листья. ... На сегодняшний день покупателям доступно 5 позиций в банановых листьях - это огурцы, цукини, кабачки, порей и перец. Пока что овощи можно только заказать онлайн, однако позиция будет постоянной в ассортименте "Вкусвилла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, например, в Таиланде и Вьетнаме уже давно используют банановые листья как упаковку вместо пластиковой тары, и на основе зарубежного опыта в рамках развития и поддержки экологических проектов компания приняла решение попробовать завести продукты в аналогичной упаковке.
"Действительно, проще было бы отказаться полностью от упаковки и сделать товар весовым, но фасованные овощи и фрукты все еще пользуются большим спросом", - резюмировала менеджер экологических проектов ритейлера Татьяна Ковалева.
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2024
Исследование показало, какие продукты подешевели в России
7 февраля, 07:01
На прошлой неделе опрошенные РИА Новости эксперты высказали мнение, что избавиться от пластика в упаковке продуктов полностью невозможно и нецелесообразно, но стремиться к созданию биоразлагаемого пластика необходимо в любом случае, пока же экологичность упаковки больше используется как маркетинговый ход.
 
Вкусвилловощи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала