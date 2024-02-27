https://1prime.ru/20240227/844578110.html
Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии
Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии - 27.02.2024, ПРАЙМ
Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии
Об отправке чешских военных на Украину речи нет, заявил премьер-министр страны Петр Фиала. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:21+0300
2024-02-27T13:21+0300
2024-02-27T13:21+0300
спецоперация на украине
чехия
украина
сво
https://1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg
ПРАГА, 27 фев - ПРАЙМ. Об отправке чешских военных на Украину речи нет, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.Глава чешского правительства провел переговоры с польским коллегой Дональдом Туском."Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет", - подчеркнул Фиала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС изучал вопрос направления европейских войск в зону спецоперации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/76338/46/763384650_224:0:3831:2705_1920x0_80_0_0_c587715066404fef69c4f48daf7403e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, украина, сво
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, СВО
Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии
Премьер Фиала: ни о каком направлении чешских военных на Украину речи нет
ПРАГА, 27 фев - ПРАЙМ. Об отправке чешских военных на Украину речи нет, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
Глава чешского правительства провел переговоры с польским коллегой Дональдом Туском.
"Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет", - подчеркнул Фиала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС изучал вопрос направления европейских войск в зону спецоперации.