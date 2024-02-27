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Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии
Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии - 27.02.2024, ПРАЙМ
Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии
Об отправке чешских военных на Украину речи нет, заявил премьер-министр страны Петр Фиала. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:21+0300
2024-02-27T13:21+0300
спецоперация на украине
чехия
украина
сво
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ПРАГА, 27 фев - ПРАЙМ. Об отправке чешских военных на Украину речи нет, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.Глава чешского правительства провел переговоры с польским коллегой Дональдом Туском."Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет", - подчеркнул Фиала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС изучал вопрос направления европейских войск в зону спецоперации.
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чехия, украина, сво
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, СВО
13:21 27.02.2024
 
Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии

Премьер Фиала: ни о каком направлении чешских военных на Украину речи нет

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ПРАГА, 27 фев - ПРАЙМ. Об отправке чешских военных на Украину речи нет, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
Глава чешского правительства провел переговоры с польским коллегой Дональдом Туском.
"Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет", - подчеркнул Фиала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС изучал вопрос направления европейских войск в зону спецоперации.
 
Спецоперация на УкраинеЧЕХИЯУКРАИНАСВО
 
 
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