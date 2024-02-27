https://1prime.ru/20240227/844578110.html

Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии

Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии - 27.02.2024, ПРАЙМ

Об отправке военных на украину речи нет, заявил премьер Чехии

Об отправке чешских военных на Украину речи нет, заявил премьер-министр страны Петр Фиала. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T13:21+0300

2024-02-27T13:21+0300

2024-02-27T13:21+0300

спецоперация на украине

чехия

украина

сво

https://1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

ПРАГА, 27 фев - ПРАЙМ. Об отправке чешских военных на Украину речи нет, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.Глава чешского правительства провел переговоры с польским коллегой Дональдом Туском."Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет", - подчеркнул Фиала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС изучал вопрос направления европейских войск в зону спецоперации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, украина, сво