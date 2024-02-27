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Белоусов оценил прогноз МВФ по росту ВВП России в 2024 году

Белоусов оценил прогноз МВФ по росту ВВП России в 2024 году - 27.02.2024, ПРАЙМ

Белоусов оценил прогноз МВФ по росту ВВП России в 2024 году

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не считает прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в 2024 году излишне оптимистичным. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:36+0300

2024-02-27T14:36+0300

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не считает прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в 2024 году излишне оптимистичным. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года, до 2,6%. "Я не считаю, что он излишне оптимистичный. Да, может быть больше 2% (рост — прим. ред.) вполне спокойно", — сказал Белоусов журналистам, комментируя последний прогноз МВФ. При этом первый вице-премьер напомнил, что прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост ВВП РФ на 2,3%. Ранее во вторник Белоусов заявил, что Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в ближайшие три года на уровне немного выше 2% в год, а в последующие три года — постепенное ускорение роста примерно до 3%. Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики РФ на 2,3%, в 2026 году — на 2,2%.

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россия, ввп, мвф, минэкономразвития рф, андрей белоусов