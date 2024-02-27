https://1prime.ru/20240227/844585163.html

Захарова назвала США условие урегулирования конфликта на Украине

Захарова назвала США условие урегулирования конфликта на Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала США условие урегулирования конфликта на Украине

Вашингтон и его сателлиты для урегулирования кризиса на Украине должны отказаться от "формулы мира" Владимира Зеленского, прекратить поддерживать Киев и... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:40+0300

2024-02-27T14:40+0300

2024-02-27T14:40+0300

спецоперация на украине

мария захарова

"формула мира"

запад

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Вашингтон и его сателлиты для урегулирования кризиса на Украине должны отказаться от "формулы мира" Владимира Зеленского, прекратить поддерживать Киев и выполнить требования Москвы по обеспечению безопасности в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Владимира Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении", - сказала она.Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, чтоЗапад пытается затащить в "формулу" страны Глобального Юга и Глобального Востока, используя обман и жульничество. По его словам, план Зеленского является "пустышкой и неумной инициативой".

https://1prime.ru/20240227/844574608.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, "формула мира", запад