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Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта
Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта - 27.02.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта
Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое готовит режим Владимира Зеленского, является очевидным ультиматумом России, заявил министр... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:15+0300
2024-02-27T15:15+0300
2024-02-27T15:15+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое готовит режим Владимира Зеленского, является очевидным ультиматумом России, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.Ранее украинский лидер и глава его офиса Андрей Ермак говорили, что соберутся в швейцарии без России, "все решат, отшлифуют, доведут "формулу мира" до ума и передадут Москве"."Он (Зеленский) сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - сказал Лавров."Формула мира", представленная в 2022 году, включает обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
https://1prime.ru/20240226/ukraine-844515173.html
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сергей лавров, россия, украина
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, РОССИЯ, УКРАИНА
Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта
Лавров назвал готовящееся Киевом предложение по решению конфликта ультиматумом
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое готовит режим Владимира Зеленского, является очевидным ультиматумом России, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Ранее украинский лидер и глава его офиса Андрей Ермак говорили, что соберутся в швейцарии без России, "все решат, отшлифуют, доведут "формулу мира" до ума и передадут Москве".
"Он (Зеленский) сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - сказал Лавров.
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США
"Формула мира", представленная в 2022 году, включает обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.