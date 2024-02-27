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Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта
Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта - 27.02.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта
Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое готовит режим Владимира Зеленского, является очевидным ультиматумом России, заявил министр... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:15+0300
2024-02-27T15:15+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое готовит режим Владимира Зеленского, является очевидным ультиматумом России, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.Ранее украинский лидер и глава его офиса Андрей Ермак говорили, что соберутся в швейцарии без России, "все решат, отшлифуют, доведут "формулу мира" до ума и передадут Москве"."Он (Зеленский) сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - сказал Лавров."Формула мира", представленная в 2022 году, включает обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
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сергей лавров, россия, украина
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, РОССИЯ, УКРАИНА
15:15 27.02.2024
 
Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта

Лавров назвал готовящееся Киевом предложение по решению конфликта ультиматумом

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое готовит режим Владимира Зеленского, является очевидным ультиматумом России, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Ранее украинский лидер и глава его офиса Андрей Ермак говорили, что соберутся в швейцарии без России, "все решат, отшлифуют, доведут "формулу мира" до ума и передадут Москве".
"Он (Зеленский) сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - сказал Лавров.
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"Формула мира", представленная в 2022 году, включает обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
 
Спецоперация на УкраинеСергей ЛавровРОССИЯУКРАИНА
 
 
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