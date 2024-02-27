https://1prime.ru/20240227/844587566.html

Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта

Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта - 27.02.2024, ПРАЙМ

Лавров назвал ультиматумом предложение Киева по урегулированию конфликта

Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое готовит режим Владимира Зеленского, является очевидным ультиматумом России, заявил министр... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T15:15+0300

2024-02-27T15:15+0300

2024-02-27T15:15+0300

спецоперация на украине

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое готовит режим Владимира Зеленского, является очевидным ультиматумом России, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.Ранее украинский лидер и глава его офиса Андрей Ермак говорили, что соберутся в швейцарии без России, "все решат, отшлифуют, доведут "формулу мира" до ума и передадут Москве"."Он (Зеленский) сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - сказал Лавров."Формула мира", представленная в 2022 году, включает обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.

https://1prime.ru/20240226/ukraine-844515173.html

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сергей лавров, россия, украина