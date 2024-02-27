https://1prime.ru/20240227/844589897.html
Байден ошибся, говоря о своих планах на будущее
Байден ошибся, говоря о своих планах на будущее - 27.02.2024, ПРАЙМ
Байден ошибся, говоря о своих планах на будущее
Президент США Джо Байден снова ошибся. Рассказывая о планах на будущее, он заявил о своей повестке на 2020 год. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T16:21+0300
2024-02-27T16:21+0300
2024-02-27T16:21+0300
сша
джо байден
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден снова ошибся. Рассказывая о планах на будущее, он заявил о своей повестке на 2020 год."Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу", — ответил он на вопрос ведущего телешоу на канале NBC по поводу своей повестки на 2024 год.Джо Байден является старейшим в истории страны президентом США, его частые оговорки и оплошности на публике являются объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем, даже среди демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
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сша, джо байден
Байден ошибся, говоря о своих планах на будущее
Байден рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден снова ошибся. Рассказывая о планах на будущее, он заявил о своей повестке на 2020 год.
"Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу", — ответил он на вопрос ведущего телешоу на канале NBC по поводу своей повестки на 2024 год.
Байден снова оговорился, перепутав Китай и Россию
Джо Байден является старейшим в истории страны президентом США, его частые оговорки и оплошности на публике являются объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем, даже среди демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.