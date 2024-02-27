https://1prime.ru/20240227/844589897.html

Байден ошибся, говоря о своих планах на будущее

Байден ошибся, говоря о своих планах на будущее - 27.02.2024, ПРАЙМ

Байден ошибся, говоря о своих планах на будущее

Президент США Джо Байден снова ошибся. Рассказывая о планах на будущее, он заявил о своей повестке на 2020 год. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T16:21+0300

2024-02-27T16:21+0300

2024-02-27T16:21+0300

сша

джо байден

https://1prime.ru/img/84255/40/842554064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e69da761b2986d979ca9a0000a918e6.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден снова ошибся. Рассказывая о планах на будущее, он заявил о своей повестке на 2020 год."Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу", — ответил он на вопрос ведущего телешоу на канале NBC по поводу своей повестки на 2024 год.Джо Байден является старейшим в истории страны президентом США, его частые оговорки и оплошности на публике являются объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем, даже среди демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.

https://1prime.ru/20240226/844508016.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден